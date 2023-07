Sergio Massa en La Rural: "Nuestra responsabilidad es trabajar con todos los sectores"

https://publish.twitter.com/oembed?url=https%3A%2F%2Ftwitter.com%2FC5N%2Fstatus%2F1683541617431461901&partner=&hide_thread=false Sergio Massa visitó la Expo Rural y habló en exclusiva para C5N



"Nuestra responsabilidad es trabajar con todos los sectores"



Durante la exposición, el ministro de Economía expresó: "En términos externos, cada momento de buenos precios internacionales o buenos niveles de producción tuvo fortaleza en términos de balanza comercial y de acumulación de reservas, le dio fortaleza fiscal al Estado; y cada momento de dificultad en términos de precios o de capacidad exportadora le trajo restricciones a la economía argentina".

"La mejor forma de que el sector deje de sentir presión, restricción o carga del resto de la economía argentina no está solamente apalancada en la idea de ver cómo vamos tomando medidas que después tienen que volver para atrás", afirmó.

En este contexto, el precandidato a presidente de Unión por la Patria señaló: "el desafío es ver cómo a este motor principal que tiene nuestra economía, que es el sector agropecuario, lo acompañamos con otros motores que le alivianen la carga, que permitan que el desarrollo sea equilibrado, que la carga impositiva sea equilibrada, sin prejuicios, sin dogmas, entendiendo que, en definitiva, el crecimiento del sector agroexportador argentino depende de que tengamos la capacidad de que otros sectores compartan el esfuerzo".

Además, Massa destacó que siempre tuvo buena relación con el campo y aseguró: "el agro nunca tuvo conmigo la dificultad de un enfrentamiento dogmático ni por prejuicio, porque tengo sentido práctico. Creo en el campo argentino como uno de los motores del crecimiento económico de la Argentina. Voy a trabajar como presidente para que ocupemos cada vez más lugar en los mercados alimentarios del mundo".

"Voy a trabajar al lado de ustedes como lo hice en estos 11 meses. Con caída del 50% de las exportaciones, en una enorme dificultad de pérdida, en provincias donde la sequía tuvo carácter definitivo, nunca dejamos de dialogar, de invertir ni de atender a un productor en emergencia", recordó.

Y concluyó: "no se puede vivir abrazado eternamente a problemas del pasado. Si uno se sienta a la mesa con la idea de que el otro lo quiere lastimar... yo no me siento así, y a lo largo de estos once meses en los que se predijeron tractorazos, camionetazos, y un montón de cosas por las situaciones de sequía y granizo. Nunca hubo ningún prejuicio sino la buena voluntad. No hay que tener miedo ni vergüenza de ponerse de acuerdo".