Victoria Villarruel volvió a tomar distancia de Javier Milei: "La democracia necesita libertad de prensa"

día del periodista VV

Asimismo, defendió la importancia de la libertad de prensa para el funcionamiento democrático y sostuvo que el ejercicio periodístico debe estar acompañado por responsabilidad. "Informar no es manipular y opinar no debería significar destruir al que está enfrente", remarcó.

Por último, Victoria Villarruel reivindicó la apertura institucional del Senado hacia los medios de comunicación y aseguró que el Congreso debe seguir siendo un espacio de pluralidad y convivencia democrática: "En esta Casa de las Provincias nunca vamos a limitar el acceso de quienes cumplen la tarea de informar", concluyó.

Emocionante: Pablo Grillo, presente en la despedida a Indio Solari

Con la cámara en mano, Pablo Grillo dijo presente en la despedida al Indio Solari y volvió a ubicarse detrás del lente para retratar una jornada histórica en el Polideportivo Gatica de Villa Domínico. El fotoperiodista había recibido el apoyo del músico tras resultar gravemente herido durante la represión a una marcha de jubilados frente al Congreso, en marzo de 2025.

Poco tiempo después del hecho, el Indio Solari le envió un mensaje por WhatsApp para expresarle su solidaridad: "Te tocó ser el símbolo de la represión y la barbarie que se vive en la Argentina".

La imagen de Grillo en la capilla ardiente ubicada en el partido de Avellaneda fue compartida en redes sociales por el periodista de C5N Lautaro Maislin.

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En Villa Domínico, el fotógrafo no sólo fue a despedir a uno de sus ídolos, sino que aprovechó para despuntar su arte y retratar una jornada histórica para el pueblo argentino.