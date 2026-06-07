Despedida a Indio Solari: Axel Kicillof supervisó el operativo en el Polideportivo Gatica

Motivo por el que las autoridades prevén que la despedida se extienda durante más de un día para permitir que todos los fanáticos puedan acercarse a darle el último adiós a una de las figuras más influyentes de la cultura popular argentina.

Hasta qué hora se podrá despedir a Indio Solari en el Poliderpotivo Gatica

El último adiós a Indio Solari se transformó en una movilización popular de proporciones históricas que promete extenderse de manera ininterrumpida, ya que hay más de 70 colas de fila y se espera que sigan llegando ricoteros y fanáticos de todas partes del país para despedirse del ícono del rock.

El epicentro del dolor y el homenaje ricotero se trasladó definitivamente al Polideportivo Municipal José María Gatica, en Villa Domínico, donde la marea humana desbordó por completo todas las previsiones logísticas, dando lugar a un funeral de características maratónicas.

En las inmediaciones del predio ubicado en Avellaneda, la devoción de los fieles se tradujo en una postal impactante: las columnas de seguidores ya superan las 70 cuadras de fila, con personas que acampan, cantan y aguardan pacientemente bajo un clima de profunda emoción para poder ingresar al microestadio.

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Ante semejante afluencia de público que llega desde cada rincón del país, la gran incógnita de las últimas horas giraba en torno al horario de cierre de las puertas del polideportivo. Sin embargo, el entorno más íntimo del exlíder de Los Redondos llevó tranquilidad a la multitud al dar a entender que el velatorio no concluirá hasta que el último fanático haya podido despedirse.

A través de un comunicado oficial, la familia del músico fue tajante respecto a la flexibilidad del operativo. "Hay lugar para todos y todas los que quieran darle forma a su adiós", expresaron de manera oficial, una frase que complementa la postura previa del entorno, donde indicaron de forma abierta que "habrá tiempo para que nadie se quede sin adiós".

De esta manera, las autoridades y los organizadores asumen que las puertas del Gatica permanecerán abiertas durante toda la noche y la madrugada, configurando una jornada extendida y sin un horario estricto de finalización, supeditado exclusivamente al flujo de la multitud.

Al mismo tiempo, los familiares describieron con enorme sensibilidad los momentos de profunda intimidad que se generan frente al féretro del "míster", en un marco donde conviven el respeto mutuo y la mística de las viejas misas de Patricio Rey.

"La fila avanza. La gente llega a verlo. Aplaude, llora, le habla, le canta, le tira flores, camisetas, banderas. La despedida del Indio es una rara mezcla de desgarro y agradecimiento eterno. Sigamos despidiéndolo así, tal como merece porque se lo ganó: en familia, en paz, hermanados por la belleza que coló en nuestras vidas. GRACIOSOS Y VALIENTES", indicaron.