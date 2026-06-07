El saludo de Sergio Massa por el Día del Periodista: "Con compromiso y objetividad"
Con un mensaje en las redes sociales, el líder del Frente Renovador saludó a los periodistas en su día.
En el marco de las celebraciones por el Día del Periodista en la Argentina, el exministro de Economía y referente del Frente Renovador, Sergio Massa, utilizó sus plataformas digitales para enviar un mensaje de reconocimiento a los trabajadores de prensa de todo el país.
A través de una publicación en sus redes sociales oficiales, el dirigente destacó la importancia de la labor de la prensa en el escenario actual y remarcó las cualidades que, a su criterio, deben guiar el ejercicio de la profesión. "Feliz día del periodista para los que eligen todos los días la tarea de informar con compromiso y objetividad", escribió.
De esta manera, Massa se sumó a la ola de saludos institucionales y de figuras del arco político que, durante este domingo 7 de junio, se expresaron públicamente para conmemorar la fecha que homenajea la fundación de La Gazeta de Buenos Ayres por parte de Mariano Moreno en 1810.
El sentido mensaje de Sergio Massa para despedir a Indio Solari
El fallecimiento de Indio Solari continúa generando una enorme repercusión en todo el arco político y social de la Argentina. Tras conocerse la triste noticia sobre la partida de una de las máximas figuras del rock nacional, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se sumó a los homenajes y expresó su dolor a través de sus canales oficiales.
El exministro de Economía recurrió a un mensaje breve pero cargado de reconocimiento hacia el enorme impacto cultural y la vigencia eterna que mantendrá la obra del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el sentimiento colectivo del pueblo.
“Los ídolos populares viven para siempre”, manifestó el dirigente político en sus redes sociales, junto a una foto del artista.
Para cerrar su homenaje, Massa acompañó el sentimiento de los millones de fanáticos que hoy lloran al músico y concluyó con una emotiva y directa muestra de gratitud hacia el legado del artista de Parque Leloir: “Gracias por todo, Indio”.
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