El saludo de Sergio Massa por el Día del Periodista: "Con compromiso y objetividad"

El sentido mensaje de Sergio Massa para despedir a Indio Solari

El fallecimiento de Indio Solari continúa generando una enorme repercusión en todo el arco político y social de la Argentina. Tras conocerse la triste noticia sobre la partida de una de las máximas figuras del rock nacional, el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, se sumó a los homenajes y expresó su dolor a través de sus canales oficiales.

El exministro de Economía recurrió a un mensaje breve pero cargado de reconocimiento hacia el enorme impacto cultural y la vigencia eterna que mantendrá la obra del exlíder de Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota en el sentimiento colectivo del pueblo.

“Los ídolos populares viven para siempre”, manifestó el dirigente político en sus redes sociales, junto a una foto del artista.

Para cerrar su homenaje, Massa acompañó el sentimiento de los millones de fanáticos que hoy lloran al músico y concluyó con una emotiva y directa muestra de gratitud hacia el legado del artista de Parque Leloir: “Gracias por todo, Indio”.