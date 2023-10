Sergio Massa: "Se verán las peores miserias de argentinos que especulan contra otros argentinos"

"Ayer ya hubo seis detenidos. Anoche hubo allanamientos muy positivos. Y prepárense, para mañana (por este viernes), para ver al denudo las peores miserias de aquellos argentinos que especulan contra el ahorro de otros argentinos", advirtió Massa.

"No voy a parar hasta verlos presos. Voy a defender el ahorro de la gente. Voy a defender el sistema de salud y la educación pública. Creo en la Argentina", afirmó el candidato a presidente.

Eliminación definitiva del impuesto a las Ganancias

En otro orden, dijo que "la eliminación del Impuesto a las Ganancias vino para quedarse en la Argentina". "Ayer un equipo puso en duda que vayan a seguir respetando la eliminación del impuesto a las Ganancias si ganan. No van a tener ninguna chance de juntarnos una mayoría en el Congreso para eliminar una conquista de los trabajadores", sostuvo.

En ese sentido, el candidato de UxP remarcó: "La eliminación del Impuesto a las Ganancias vino para quedarse en la Argentina. Este mes ningún trabajador de la salud va a pagar impuesto a las Ganancias".

Modelos en juego: salud gratuita vs salud paga

Durante el acto convocado por el senador nacional oficialista Pablo Yedlin, en el que Unión por la Patria presentó su programa en salud pública, Massa invitó a "plantar" a la salud pública como política de Estado, para "garantizar pisos mínimos de derechos", sostuvo.

Además, hizo referencia a los dos modelos de país para las elecciones del 22 de octubre: "El que proponen ellos (Juntos por el Cambio y la Libertad Avanza), que implica que si no tenés tarjeta de crédito y no podés pagar, si no tenés una prepaga, no tenés salud, y el que defendemos nosotros y todos los que creemos que la vida no tiene precio y por eso invertimos en salud, en un buen sistema, en personal médico e infraestructura. Esto es central para cuidar la vida de los argentinos", apuntó.

"Nosotros creemos en la solidaridad como valor y creemos en el Estado como regulador y generador de instrumento de políticas públicas", agregó. E insistió en que la inversión en salud hay que hacerla en la prevención y para eso "hay que fortalecer el programa de médicos comunitarios, los centros de atención primaria y consolidar el programa Remediar para que los argentinos tengan medicamentos accesibles".

Advirtió que para defender lo público "hay que hacerlo eficiente como lo privado y cuidarlo porque lo público es de todos". "Tenemos que definir la infraestructura en todo el país y además el sistema de emergencia para lograr salvar vidas". También hizo hincapié en que "hay que generar un ejército de enfermería y un nuevo ejército de personas de cuidado y promotores de salud en los barrios".