Axel Kicillof saludó a los periodistas en su día y destacó su compromiso con la verdad

Este suceso se remontan a los momentos posteriores de la Revolución de Mayo. Fue el 7 de junio de 1810 cuando se publicó la primera edición de este diario. El objetivo de este nuevo medio de prensa era comunicar acerca de cualquier información y acontecimiento de las Provincias Unidas del Río de la Plata.

En el primer ejemplar se puede leer: “El pueblo tiene derecho a saber la conducta de sus representantes (…) y no debe contentarse con que sus jefes obren bien, debe aspirar a que nunca puedan obrar mal. Para logro de tan justos deseos ha resuelto la Junta que salga a la luz un nuevo periódico semanal con el título de Gazeta de Buenos Ayres”.

Esta gacetilla semanal ubicaba en principal foco las ideas y objetivos del movimiento independentista. Se trataba de un periódico creado por Mariano Moreno, quien fue el secretario de la Primera Junta. En sus editoriales, el prócer planteaba inquietudes relacionadas con la nueva forma de gobierno y el acceso a la información. “¿Por qué se han de ocultar a las provincias sus medidas relativas a solidar su unión, bajo nuevo sistema? ¿Por qué se les ha de tener ignorantes de las noticias prósperas o adversas que manifiesten el sucesivo estado de la península?”, escribió en una de las publicaciones.

La Gaceta de Buenos Ayres tenía un diseño era sencillo y en su portada, bajo el título del medio, se encontraba la frase en latín “Rara temporum felicitate, ubi sentire quae velis, et quae sentias dicere licet ” del político e historiados romano Cornelio Tácito. Su traducción significa: “La rara felicidad de los tiempos en los que pensar lo que quieras y decir lo que piensas está permitido”.

En 1821, el entonces ministro de Gobierno y Relaciones Exteriores de la provincia de Buenos Aires, Bernardino Rivadavia, decidió sustituir la Gazeta de Buenos Ayres por el Registro Oficial.

No fue hasta 1938 que el Primer Congreso Nacional de Periodistas llevado a cabo en Córdoba promovió celebrar cada 7 de junio como el Día del Periodista, en honor a este acontecimiento histórico. En esa misma cumbre, se redactaron los primeros escritos del Estatuto Profesional (Ley 12.908), que fue sancionado en 1944 por el Congreso Nacional.