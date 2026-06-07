Cecilia Moreau sobre la despedida a Indio Solari: "Javier Milei negó el Congreso por una cuestión ideológica"

Moreau reflexionó que "cuesta cuando estos momentos históricos no son comprendidos, porque este duelo más temprano que tarde se va a convertir en fortaleza. No solo recordarlo, sino transmitir sus letras para las nuevas generaciones. En toda la Argentina debe haber infinidad de momentos de encuentro para recordarlo", resaltó en C5N.

"Agradezco a Leandro Santoro, el papá de mi hija Francisca, y a Máximo Kirchner, que me inculcaron el amor por el Indio", aseguró la diputada, quien dijo haber escuchado las letras y la poesía del artista popular gracias a su expareja y al hijo de Cristina Kirchner.