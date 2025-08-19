Sergio "Tronco" Figliuolo reveló cómo llegó a ser candidato a diputado de La Libertad Avanza

"Mirá, hay uno que se llama como vos", fue la reacción que tuvieron algunos amigos suyos cuando el domingo se oficializaron las listas de candidatos para las elecciones legislativas de octubre.

Recién ese mismo domingo, pasadas las 23, el propio conductor publicó una foto suya en su cuenta de X donde se lo ve con un termo adosado a su cabeza con papel film, y escribió: "¿Cómo anda todo por acá? ¿Pasó algo? Estuve sin cable, internet, datos y se me rompió el módem 56k".

tronco

Quién es Sergio "Tronco" Figliuolo

En los últimos meses se lo ha visto entrevistando en reiteradas ocasiones tanto al presidente Javier Milei como a su hermana Karina, consolidando un vínculo que fue creciendo desde los estudios de Neura. Incluso protagonizó una de las transmisiones más comentadas de junio, cuando Milei llevó a sus perros, incluido Conan, en una emisión especial para recaudar fondos destinados a refugios de animales.

Sergio Tronco Figliuolo

“Tronco” se presenta en redes como “Master of Neura” y suele volcar mensajes cargados de ironía hacia dirigentes opositores. Con más de 116 mil seguidores, su estilo irreverente y provocador se transformó en una marca registrada que ahora trasladará al escenario electoral. Esa visibilidad en plataformas digitales y su rol en el canal de Fantino habrían sido factores clave para que La Libertad Avanza lo sumara como candidato.

Fantino, socio y mentor en Neura, había deslizado semanas antes la posibilidad de que Figliuolo incursionara en política. “Pónganle a Tronco a competir. Que vaya el Joker de San Justo. No lo digo en joda”, comentó en tono entre serio y jocoso, adelantando lo que finalmente se concretó en la lista oficializada ante la Cámara Nacional Electoral.

La incorporación de Figliuolo se inscribe en la estrategia libertaria de ampliar sus nóminas con personalidades mediáticas y figuras alejadas de la política tradicional. Al igual que Virginia Gallardo en Corrientes o Reichardt en la misma provincia de Buenos Aires, “Tronco” llega con un capital simbólico distinto: la exposición constante en medios alternativos y redes sociales.

En octubre, el periodista de Neura buscará dar el salto del estudio al Congreso. Su reto no será menor: demostrar que la popularidad en el streaming y el respaldo del círculo cercano a Milei alcanzan para traducirse en votos y, eventualmente, en un papel activo dentro de la Cámara de Diputados.