Juliana Santillán se sumó a la promoción de "Homo Argentum" pero no pudo evitar caer en errores de escritura

santillan

Lo que seguramente no quería hacer la diputada era "spoilear", palabra utilizada en este contexto y que significa revelar detalles importantes de una obra de ficción.

De acuerdo con el diccionario de la Real Academia Española, "espolear" tiene tres significados, ninguno de los cuales se relaciona con lo que hablaba Santillán:

tr. Picar con la espuela a la cabaladura para que ande.Sin.: picar, arrear1, castigar, pinchar, azuzar, aguionear.

tr. Castigar a la cabalgadura para que obedezca.Sin.: picar, arrear1, castigar, pinchar, azuzar, aguijonear.

tr. Avivar, incitar, estimular a alguien para que haga algo.

Podrá argumentar Santillán un error con el corrector de su teléfono celular, lo que no evitó que se ganara algunas burlas en las redes sociales.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/TuitsBorrados/status/1957591746214318161&partner=&hide_thread=false “Espolear” sumamos al diccionario Santillan pic.twitter.com/awSqZXigtU — Tuits Borrados (@TuitsBorrados) August 18, 2025