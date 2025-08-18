Virginia Gallardo, candidata: "Yo quiero ser senadora porque ganan 9 millones y trabajan menos que cualquiera"
Tras confirmarse la postulación de la exvedette en el espacio de La Libertad Avanza, se volvió viral en archivo reciente de un cruce con Lilita Carrió, en donde cuestionaba a los legisladores.
El cierre de listas de cara a las elecciones legislativas de 2025 dejó una sorpresa que ya empieza a convertirse en una costumbre en la política argentina: la incursión de personajes mediáticos y celebridades que hasta hace poco se movían en ámbitos totalmente alejados del Congreso, como el caso de Virginia Gallardo en La Libertad Avanza (LLA).
Actores, conductores, influencers y exdeportistas figuran en distintas boletas, buscando capitalizar la popularidad adquirida en la televisión, las redes sociales o el deporte profesional. Uno de los casos más resonantes es el de exvedette correntina.
La también panelista y actriz, reconocida por su participación en distintos ciclos televisivos, será candidata en Corrientes por La Libertad Avanza (LLA), el espacio que lidera Javier Milei. Desde la dirigencia libertaria la destacan como alguien que viene “militando” las ideas del Presidente y aseguran que su incorporación puede sumar peso en las urnas.
La propia Gallardo, más allá de las confirmaciones partidarias, se limitó a compartir en sus redes una imagen de la Virgen de Itatí con un mensaje de tono espiritual.
Tras confirmarse su candidatura, en redes sociales se viralizó un reciente cruce que mantuvo con Lilita Carrió en el programa de Mirtha Legrand, donde criticaba a legisladores e ironizaba con sus altos salarios.
"Yo quiero ser senadora, Lilita. Ganan 9 millones, trabajan menos que cualquiera de nosotros y encima se venden. Den el ejemplo. Deberías explicarnos qué es hacer política en este país o llevar adelante un cargo público", sostuvo entonces la exvedette. "No es solo económico, es moral".
Carrió no tardó en salirle al cruce con su estilo siempre punzante, y afirmó que "hay gatos que ganan fortuna". El contraargumento de Gallardo fue que esos "gatos no son corruptos", por lo que la histórica legisladora, sentenció: "Sí, en la política hay muchos. Hasta se casan con los corruptos".
