Virginia Gallardo, candidata: "Yo quiero ser senadora porque ganan 9 millones y trabajan menos que cualquiera"

"Yo quiero ser senadora, Lilita. Ganan 9 millones, trabajan menos que cualquiera de nosotros y encima se venden. Den el ejemplo. Deberías explicarnos qué es hacer política en este país o llevar adelante un cargo público", sostuvo entonces la exvedette. "No es solo económico, es moral".

Carrió no tardó en salirle al cruce con su estilo siempre punzante, y afirmó que "hay gatos que ganan fortuna". El contraargumento de Gallardo fue que esos "gatos no son corruptos", por lo que la histórica legisladora, sentenció: "Sí, en la política hay muchos. Hasta se casan con los corruptos".