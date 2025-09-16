MinutoUno

Sin anuncios rimbombantes, Javier Milei presentó su Presupuesto 2025 en cadena nacional: "Lo peor ya pasó"

Política
Javier Milei
Presupuesto

El Presidente concluyó una jornada de mucha actividad oficial con la presentación de la Ley de Presupuesto 2026. Todos los detalles.

EN VIVO

Tras el golpazo electoral en la provincia de Buenos Aires, y una semana en la que volvió a tensionar con varios sectores por sus vetos, el presidente Javier Milei concluyó su "súper lunes" con la anunciada cadena nacional para presentar la Ley de Presupuesto.

Tal como anticipó el vocero Manuel Adorni, este lunes Milei habló por cadena nacional desde la Casa de Gobierno para presentar el Presupuesto 2026, el primero desde que se inició la gestión libertaria. Se trata de un paso clave que viene siendo reclamado por los gobernadores y desde la oposición.

A través de un mensaje grabado, el Presidente, que se mostró más moderado en sus formas que en otras oportunidades, insistió en sus pedidos de paciencia y de "esfuerzo" para que los argentinos continúen soportando el ajuste, aseguró que "lo peor ya pasó", y realizó muy pocos anuncios.

Milei dijo buscar el "consenso con los gobernadores", y anunció aumentos a jubilados, universidades y salud. También anticipó privilegios para empresarios y dio a entender que quiere que el Estado "financie" a los privados para reactivar la obra pública.

Minuto a minuto de la cadena nacional de Javier Milei

"Hagamos que este esfuerzo valga la pena"

El Presidente cerró la cadena nacional con otro mensaje hacia los argentinos.

Privilegios para las empresas

"Dependemos exclusivamente de nuestros esfuerzos y compromisos"

"No nos queda otra opción. Si queremos que haya más empleo necesitamos más empresas invirtiendo, tenemos que dejar de ver a los empresarios como enemigos"

Obras públicas por privados

"Por primera vez en décadas, este superávit permitirá al sector público financiar al sector privado para que haga obras".

"En 30 años estaríamos entre las potencias del mundo"

Una vez más, el Presidente promete resultados a muy largo plazo.

Anunció aumentos "por encima de la inflación" en educación, salud y jubilaciones

"La prioridad es el capital humano", aseguró Milei.

Ningún argentino vivo experimentó la Argentina que estamos construyendo

"Es por esto que esta vez el esfuerzo de los argentinos vale la pena. Este proyecto busca que nuestro programa económico reformista cuente con el respaldo del Congreso. Se ciñe en el equilibrio fiscal, en el peor de los casos. Presenta el menor nivel de gasto de los últimos 30 años".

"Todos los experimentos posibles fueron ensayados por los más variados alquimistas de la economía"

"Nos dijeron que se podía salir de la crisis estimulando el consumo, que es un eufemismo para seguir emitiendo dinero. El resultado es que somos el único país que pasó de ser un país desarrollado en uno subsdesarrollado"

Logros y promesa de que "lo peor ya pasó"

El Presidente menciona a "la salida del cepo, la caída de la inflación" como algunos de sus logros. "Entendemos que muchos no lo perciban en su realidad habitual", reconoció, para luego agradecer "el esfuerzo".

Embed

Primeras declaraciones de Javier Milei

"El futuro depende de que los argentinos y políticos se comprometan con el equilibrio fiscal. Si fallamos volveremos a caer en la inflación descontrolada".

Comienza la cadena nacional de Javier Milei

Se difunde el mensaje grabado del Presidente para presentar el Presupuesto 2026.

https://www.youtube.com/live/D63tegJBWBc

Cómo será la cadena nacional de Javier Milei

En la previa a la difusión de la cadena nacional, la periodista de C5N Rosario Ayerdi contó que “el presidente pretendía que haya 10 gobernadores esta semana, pensado al 26 de octubre, y va a ser peor después de ese día. Pero no va a tener la foto que buscaba”.

Cerca de las 17, el vocero presidencial Manuel Adorni publicó una foto donde se ve al mandatario nacional, acompañado por José Luis Espert, titular de la comisión de Presupuesto, y el ministro de Economía Luis Caputo, con la leyenda: "Por grabar la Cadena Nacional".

Una hora más tarde aproximadamente, el conductor de Argenzuela contó que la filmación del mensaje presidencial duró aproximadamente 20 minutos y se realizó "en una sola toma".

Seguí leyendo esta nota.

A qué hora es la cadena nacional de Javier Milei

El "súper lunes" del presidente Javier Milei concluirá a las 21 horas, con la anunciada cadena nacional para la presentación de la Ley de Presupuesto 2026. Será transmitida por los canales oficiales del mandatario pero también por todas las señales de aire.

De momento se conoció que el Presidente grabó el mensaje desde Casa Rosada. Incluso trascendieron algunas imágenes en la que se lo ve junto a sus funcionarios de confianza y asistentes, como Santiago Caputo.

Temas

