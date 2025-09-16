Sin anuncios rimbombantes, Javier Milei presentó su Presupuesto 2025 en cadena nacional: "Lo peor ya pasó"

"Hagamos que este esfuerzo valga la pena"
El Presidente cerró la cadena nacional con otro mensaje hacia los argentinos.
El Presidente concluyó una jornada de mucha actividad oficial con la presentación de la Ley de Presupuesto 2026. Todos los detalles.
15 de septiembre | 21:16
15 de septiembre | 21:13
15 de septiembre | 21:12
15 de septiembre | 21:10
15 de septiembre | 21:08
15 de septiembre | 21:07
15 de septiembre | 21:05
15 de septiembre | 21:03
15 de septiembre | 21:01
15 de septiembre | 21:00
15 de septiembre | 18:33
15 de septiembre | 18:33
Tras el golpazo electoral en la provincia de Buenos Aires, y una semana en la que volvió a tensionar con varios sectores por sus vetos, el presidente Javier Milei concluyó su "súper lunes" con la anunciada cadena nacional para presentar la Ley de Presupuesto.
Tal como anticipó el vocero Manuel Adorni, este lunes Milei habló por cadena nacional desde la Casa de Gobierno para presentar el Presupuesto 2026, el primero desde que se inició la gestión libertaria. Se trata de un paso clave que viene siendo reclamado por los gobernadores y desde la oposición.
A través de un mensaje grabado, el Presidente, que se mostró más moderado en sus formas que en otras oportunidades, insistió en sus pedidos de paciencia y de "esfuerzo" para que los argentinos continúen soportando el ajuste, aseguró que "lo peor ya pasó", y realizó muy pocos anuncios.
Milei dijo buscar el "consenso con los gobernadores", y anunció aumentos a jubilados, universidades y salud. También anticipó privilegios para empresarios y dio a entender que quiere que el Estado "financie" a los privados para reactivar la obra pública.
