Axel Kicillof cruzó a Javier Milei por la cadena nacional: "Disco rayado"

kicillof

A su vez, el gobernador bonaerense se mostró escéptico sobre el Presupuesto 2026 que ya se encuentra en el Congreso, y consideró que el aumento anunciado para el sector pasivo es "muy insuficiente".

"Las jubilaciones desde que llegó Milei bajaron un 14%, las pensiones de discapacidad un 19 y el presupuesto universitario un 31%", detalló el gobernador, y añadió que duda que el Presidente recupere lo que sacó porque, según sus propias palabras, "eso le destruía el superávit fiscal".

Para finalizar, de cara a las próximas elecciones legislativas, Kicillof hizo un llamado a las urnas para cambiar el rumbo del país. "El voto sirve. Hay que ir a votar para que Milei corrija el rumbo. Hay problemas graves. Comercios y empresas cerrados por todos lados", sentenció.