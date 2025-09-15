Presupuesto 2026: los aumentos de partidas que anunció Javier Milei

Los aumentos de partidas que anunció Javier Milei para el Presupuesto 2026

El presidente Javier Milei anunció este lunes que el Presupuesto 2026 “asigna 4,8 billones de pesos a las universidades, un aumento del gasto en jubilaciones de un 5% y en salud un 17%, ambas partidas por encima de la inflación”.

El libertario también señaló que “habiendo realizado las auditorías pertinentes, el monto recibido por cada pensionado por discapacidad también aumentará en un 5% por encima de la inflación de 2026”.

“El equilibrio fiscal es la piedra angular de nuestro plan de Gobierno”, sostuvo Milei, que anunció un aumento en términos reales (descontada la inflación) para los siguientes conceptos:

5% la partida en jubilaciones,

17% en el gasto en salud

8% en educación

5% a recibir por cada pensionado por discapacidad.

La partida para universidades nacionales se amplía en 4,8 billones de pesos.