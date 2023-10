Por el escándalo con Martín Insaurralde, denunciaron a Sofía Clerici

En la denuncia se consigna que la modelo habría recibido suntuosos regalos de parte de Insaurralde, entre los que se encontrarían relojes de lujo y carteras de primera marca, así como piezas de joyería.

Según la denuncia, Clerici figura como monotributista de la categoría más baja, con un límite de facturación de 116 mil pesos por mes, por lo que se cuestiona la capacidad económica de la modelo para haber adquirido los bienes cuyas fotos fueron compartidas por ella misma en sus redes sociales. No pudo, siempre de acuerdo a la presentación, haber adquirido esos productos de lujo.

Uno de los párrafos de la denuncia alude a una costosa pulsera marca ‘Cartier’ que la modelo exhibió en redes, similar a una que exhibió en su momento Jésica Cirio, la expareja de Insaurralde.

martin insaurralde - sofia clerici

“No puede ignorarse que esa costosa pulsera resulta ser exactamente del mismo tipo que la que la flamante exesposa del intendente de Lomas de Zamora exhibía en redes (en donde posee la cuenta verificada @jesicacirio). Por tanto, ambas mujeres compartirían no sólo la misma profesión (a saber, ‘modelo’), sino también un origen común para seleccionar la joyería con que se decoran: Martín Insaurralde”, expresa la denuncia realizada por el abogado Gastón Marano.

Marano remarcó que en la AFIP también Clerici figura como“monotributista de la categoría más baja, dedicándose a la venta de ropa interior”.

“Por ello, aun facturando al máximo de su categoría ($116.000 mensuales) y no habiendo gastado en ningún otro rubro (o sea, no habiendo erogado nada en concepto de alimentos, vestimenta o en viajes -de los que parece ser asidua, a juzgar por su huella digital-), hubiera tardado algo más de 14 años en granjearse esos bienes tan prescindibles. Siendo que tiene 28 años, se deduce debiera haber comenzado a facturar a sus niveles actuales en plena adolescencia, lo que no parece -a primera vista- viable”, destacó el denunciante.

“Sería dable pensar que ha mentido al decir que adquirió por ella misma las “vituallas” en cuestión”, advirtió.

Entre distintas medidas, el abogado pidió que se libre oficio a la Administración Federal de Ingresos Públicos a fin de que remita, previo levantamiento del secreto fiscal, las últimas cinco declaraciones juradas de impuesto a las ganancias y de impuesto a los bienes personales realizadas por Sofía Clerici.

martin insaurralde.jpg

¿Qué dice el Código Penal sobre la figura del “Encubrimiento”?

“ARTICULO 277.- 1.- Será reprimido con prisión de seis (6) meses a tres (3) años el que, tras la comisión de un delito ejecutado por otro, en el que no hubiera participado: a) Ayudare a alguien a eludir las investigaciones de la autoridad o a sustraerse a la acción de ésta. c) Adquiriere, recibiere u ocultare dinero, cosas o efectos provenientes de un delito. (…) 2.- En el caso del inciso 1, c), precedente, la pena mínima será de un (1) mes de prisión, si, de acuerdo con las circunstancias, el autor podía sospechar que provenían de un delito”.

El abogado denunciante remarcó que “la mera aceptación de los objetos descriptos, toda vez que la destinataria de estos pudo haber sospechado su origen ilícito -en tanto el salario y la declaración jurada impositiva de Insaurralde son de dominio público, y la asimetría entre aquellos datos y el costo de esos bienes suntuarios es patente-, podría hacerla tener por incursa en las previsiones del Art. 277, 1° inc. c)”