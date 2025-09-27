Sólo 3 de cada 10 argentinos están satisfechos con el rumbo político y económico del país

La ubicación ideológica también influye: entre quienes se autodefinen de derecha, el 63% está satisfecho. En términos de respaldo electoral, el 60% de los votantes de Milei y el 56% de los votantes de Bullrich aprueban el rumbo del país.

El informe detectó sentimientos muy distintos entre quienes aprueban o rechazan al actual gobierno. Esperanza, Confianza e Incertidumbre predominan entre los primeros, mientras que los segundos expresan Rechazo, Asco y Decepción frente a la figura de Javier Milei.

Los encuestados están mas satisfechos con las políticas de Política Exterior (35%), Economía (35%), Defensa (34%) y Energética (32%). Las políticas que cuentan con un mayor nivel de insatisfacción son las Políticas educativas (69%), las Políticas de obras públicas e infraestructura (70%) y las Políticas de salud (71%).

Para los entrevistados, los principales problemas son la corrupción (35%), los bajos salarios (34%) y la falta de trabajo (31%).

Otros problemas como la inseguridad (28%), la pobreza (27%), la educación (19%) y la inflación (16%) se ubican al medio.

En este contexto, el sondeo arrojó que las perspectivas económicas y políticas son inciertas: 45% de los encuestados dice sentir “incertidumbre” frente al futuro político y económico del país, contra 24% “optimismo” y 22% “pesimismo”.

A un mes de las elecciones, el informe muestra un electorado con fuerte insatisfacción, aprobación presidencial en baja, liderazgos opositores claros pero sin imagen positiva neta, y una mayoría que declara “incertidumbre” sobre el futuro, delineando un escenario muy abierto e impredecible.