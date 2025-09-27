Sólo 3 de cada 10 argentinos están satisfechos con el rumbo político y económico del país
La satisfacción cayó cinco puntos en septiembre y predomina la incertidumbre de cara a las elecciones, según una encuesta privada.
Solo tres de cada diez argentinos se muestran conformes con el rumbo del país. La Encuesta de Satisfacción Política y Opinión Pública de la Universidad de San Andrés, correspondiente a septiembre, muestra que solo el 32% de la población se encuentra satisfecha con "la marcha general de las cosas".
La caída de cinco puntos respecto de la medición anterior refleja un deterioro continuo en los niveles de aprobación ciudadana.
El 66% de los consultados respondió estar insatisfecho, y el estudio ubica este nivel de satisfacción por debajo del registrado en la misma etapa del gobierno de Macri, aunque por encima del de Fernández.
Sectores acomodados y mayores de 60, los más conformes
El análisis por niveles socioeconómicos indica que los sectores ABC1 y medio bajos comparten el mayor porcentaje de satisfacción (38%). Por edad, los Boomers (+60 años) son quienes expresan mayor aprobación con un 34%.
La ubicación ideológica también influye: entre quienes se autodefinen de derecha, el 63% está satisfecho. En términos de respaldo electoral, el 60% de los votantes de Milei y el 56% de los votantes de Bullrich aprueban el rumbo del país.
El informe detectó sentimientos muy distintos entre quienes aprueban o rechazan al actual gobierno. Esperanza, Confianza e Incertidumbre predominan entre los primeros, mientras que los segundos expresan Rechazo, Asco y Decepción frente a la figura de Javier Milei.
De acuerdo con el relevamiento realizado en todo el país, las emociones y sentimientos que genera Javier Milei entre los que aprueban al gobierno son Esperanza, Confianza e Incertidumbre, mientras que entre los que no aprueban al gobierno predominan el Rechazo, el Asco y la Decepción.
Los encuestados están mas satisfechos con las políticas de Política Exterior (35%), Economía (35%), Defensa (34%) y Energética (32%). Las políticas que cuentan con un mayor nivel de insatisfacción son las Políticas educativas (69%), las Políticas de obras públicas e infraestructura (70%) y las Políticas de salud (71%).
Para los entrevistados, los principales problemas son la corrupción (35%), los bajos salarios (34%) y la falta de trabajo (31%).
Otros problemas como la inseguridad (28%), la pobreza (27%), la educación (19%) y la inflación (16%) se ubican al medio.
En este contexto, el sondeo arrojó que las perspectivas económicas y políticas son inciertas: 45% de los encuestados dice sentir “incertidumbre” frente al futuro político y económico del país, contra 24% “optimismo” y 22% “pesimismo”.
A un mes de las elecciones, el informe muestra un electorado con fuerte insatisfacción, aprobación presidencial en baja, liderazgos opositores claros pero sin imagen positiva neta, y una mayoría que declara “incertidumbre” sobre el futuro, delineando un escenario muy abierto e impredecible.
