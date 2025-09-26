Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso del triple femicidio de Florencio Varela

La captura en Bolivia de Sotacuro, entonces, se suma a los cuatro detenidos hasta ahora por el triple femicidio de Florencio Varela: Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27; Daniela Iara Ibarra, de 19, y Maximiliano Andrés Parra, de 18.

Ibarra y Parra fueron sorprendidos cuando intentaban limpiar la escena del crimen, mientras que González Guerrero y Villanueva Silva, supuestos dueños de la propiedad ubicada en Varela, fue capturados en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar.

detenidos triple femicidio florencio varela

En tanto, sigue la búsqueda nacional e internacional de Julio Valverde, alias “Pequeño J”, el narco peruano de 23 años que habría ordenado la tortura y asesinato, y de su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien habría sido autor material de los femicidios.

