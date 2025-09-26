Detuvieron en Bolivia a un quinto sospechoso del triple femicidio de Florencio Varela
Así lo informó el Ministerio de Seguridad de la Nación, indicando que Lázaro Víctor Sotacuro se encontraba prófugo y fue detenido en la ciudad de Villazón.
Lázaro Víctor Sotacuro, sospechoso de haber participado del triple femicidio de Florencio Varela, fue capturado este viernes en la ciudad de Villazón, Bolivia, según informó el Ministerio de Seguridad de la Nación.
La noticia fue confirmada por la ministra Patricia Bullrich, quien indicó que la detención se produjo "con la colaboración del Ministerio de Seguridad de la provincia de Jujuy", y el detenido será trasladado a dependencias de la Departamento Federal de Investigaciones (DFI) de la Policía Federal.
Por su parte, el gobernador jujeño Carlos Sadir indicó que “gracias al trabajo de la Policía de Jujuy, se logró la detención de Lázaro Víctor Sotacuro en Villazón”, localidad ubicada frente a La Quiaca, y agregó que “se está realizando el proceso de extradición al país”.
Hasta el momento no se precisó oficialmente el rol atribuido a Sotacuro en los brutales asesinatos de Lara Gutiérrez, Brenda del Castillo y Morena Verdi.
La captura en Bolivia de Sotacuro, entonces, se suma a los cuatro detenidos hasta ahora por el triple femicidio de Florencio Varela: Magalí Celeste González Guerrero, de 28 años; Miguel Ángel Villanueva Silva, de 27; Daniela Iara Ibarra, de 19, y Maximiliano Andrés Parra, de 18.
Ibarra y Parra fueron sorprendidos cuando intentaban limpiar la escena del crimen, mientras que González Guerrero y Villanueva Silva, supuestos dueños de la propiedad ubicada en Varela, fue capturados en un hotel alojamiento ubicado a pocos kilómetros del lugar.
En tanto, sigue la búsqueda nacional e internacional de Julio Valverde, alias “Pequeño J”, el narco peruano de 23 años que habría ordenado la tortura y asesinato, y de su mano derecha, Matías Agustín Ozorio, de 28 años, quien habría sido autor material de los femicidios.
NOTA EN DESARROLLO
