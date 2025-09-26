La imagen positiva de Axel Kicillof creció casi un 10%

milei preocupado.jpg

Ante este escenario la imagen positiva del presidente Milei cayó más de 6 puntos porcentuales; la aprobación de su gestión retrocedió 4,6 puntos porcentuales y el sentimiento positivo disminuyó 7 puntos porcentuales.

En línea con esta tendencia, la imagen positiva de Karina Milei experimentó un fuerte derrumbe.

karina milei

Las caídas en las imágenes de los hermanos Milei contrastan radicalmente con la de Kicillof que experimentó una mejora de 8,6 puntos porcentuales, posicionándose incluso por encima de Cristina Kirchner en los niveles de popularidad.

Entre las razones detrás del derrumbe de la imagen de Milei se encuentra la recesión económica. En ese sentido, el ranking de preocupaciones de los argentinos y el clima social confirman que la pérdida de poder adquisitivo y el empleo son las inquietudes centrales. "La recesión, con salarios rezagados desde 2023 y un freno en el consumo, golpea de lleno a parte del núcleo social que Milei había conquistado con la promesa de un cambio rápido y dolor corto", explicó RDT Consultores.

urna electoral.jpg

Asimismo, "la reducción de la inflación dejó de ser un valor diferencial: para muchos votantes, el centro de la preocupación pasó a ser el estancamiento y la pérdida de ingresos reales, lo que erosiona la credibilidad del programa económico y castiga a La Libertad Avanza en la intención de voto".

El cambio de tendencia impacta cuando se ven los números electorales de febrero, quizá el pico de popularidad de Milei; con septiembre, uno de sus puntos más bajos. La Libertad Avanza pasó de tener 16,3 puntos de ventaja en intención de voto a quedar 1,4 abajo. A principios de 2025 sumaba 43% contra 26,7% de Fuerza Patria. Este último mes, el oficialismo bajó a 35% y el peronismo unido subió a 36,4%.