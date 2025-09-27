Axel Kicillof desmintió una foto falsa que lo mostraba en Nueva York comprando un iPhone

kicillof nueva york

La difusión de imágenes manipuladas no es un fenómeno nuevo. En los últimos años, figuras de todos los espacios sufrieron intentos de desprestigio a través de “fakes” que circulan principalmente en redes sociales y grupos de mensajería. En este contexto, los especialistas advierten que estas operaciones buscan erosionar la credibilidad de los dirigentes opositores y al mismo tiempo distraer la agenda pública de los temas sensibles.

Kicillof se mostró enfático en reclamar que el Gobierno deje de lado estas maniobras y asuma de una vez la responsabilidad de gobernar. “Pónganse a gobernar en favor de Argentina”, insistió, marcando una línea de contraste entre la crisis social y económica que atraviesa el país y lo que calificó como un circo de operaciones digitales.