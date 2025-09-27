Mapa en vivo de las lluvias de este sábado en Buenos Aires: a qué hora serán las tormentas más fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) pronosticó las precipitaciones de este sábado, aunque también advirtió que no se extenderán hacia el domingo.
Pasado por agua: así estará este sábado en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), de acuerdo a lo señalado por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), al menos, para las primeras horas de este 27 de septiembre. De esta manera, el organismo informó la inestabilidad que estará presente en el arranque del fin de semana, aunque con una buena noticia: las precipitaciones no se extenderán hacia el domingo.
No obstante, la mañana de este sábado será el momento del día más intenso en cuanto a la abundante caída de agua. Se esperan tormentas de variada intensidad, aunque las primeras horas del día serán las más inestables.
En tanto, la temperatura mínima se prevé en 15° ascendiendo hasta 18° por la tarde, cuando el aire que ingresará a la región cambiará radicalmente de dirección, para llegar desde el Sudoeste, trayendo consigo menos humedad y, por ende, menos nubes y menos precipitaciones, cesando hacia la noche sabatina.
Mapa en vivo de las lluvias de este sábado
Cómo estará el clima los siguientes días en el AMBA
Tras las lluvias del sábado, el domingo será un día para disfrutar: el cielo porteño estará algo nublado a despejado, con aire ingresando desde el Oeste luego rotando otra vez desde SO y registros térmicos propios de la primavera en curso: 11° por la mañana hasta 22° por la tarde, según la previsión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
Desde el lunes 29 de septiembre y al menos hasta el viernes 3 de octubre se pronostican condiciones meteorológicas más o menos estabilizadas: el cielo sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estará parcial a algo nublado, con momentos despejados, y las temperaturas irán desde mínimas de 10/12° hasta máximas de 23°, con viento soplando desde direcciones variables.
De acuerdo al pronóstico extendido, las precipitaciones volverían a la región más poblada del país durante el primer fin de semana del mes próximo, cuando se esperan tormentas y aumento de los registros térmicos, que el sábado superarían los 25°, previéndose un brusco descenso para el domingo siguiente.
