Mapa en vivo de las lluvias de este sábado en Buenos Aires: a qué hora serán las tormentas más fuertes

Cómo estará el clima los siguientes días en el AMBA

Tras las lluvias del sábado, el domingo será un día para disfrutar: el cielo porteño estará algo nublado a despejado, con aire ingresando desde el Oeste luego rotando otra vez desde SO y registros térmicos propios de la primavera en curso: 11° por la mañana hasta 22° por la tarde, según la previsión del Servicio Meteorológico Nacional (SMN).

Desde el lunes 29 de septiembre y al menos hasta el viernes 3 de octubre se pronostican condiciones meteorológicas más o menos estabilizadas: el cielo sobre el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) estará parcial a algo nublado, con momentos despejados, y las temperaturas irán desde mínimas de 10/12° hasta máximas de 23°, con viento soplando desde direcciones variables.

De acuerdo al pronóstico extendido, las precipitaciones volverían a la región más poblada del país durante el primer fin de semana del mes próximo, cuando se esperan tormentas y aumento de los registros térmicos, que el sábado superarían los 25°, previéndose un brusco descenso para el domingo siguiente.