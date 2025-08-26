Tenso cruce en vivo entre Luis Majul y Martín Menem por la cuenta de X paralela: "Preguntame cosas serias"
Parece que al conductor no le gustó nada el faltazo del presidente de Diputados, y aprovechó para hacerlo pasar un momento incómodo.
Luego de dejarlo plantado el lunes, finalmente el presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, visitó a Luis Majul para dar sus argumentos en el marco del escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y protagonizaron un picante cruce.
Posiblemente, el conductor no quiso que sea "gratis" el faltazo. Incluso el mismo lunes se había encargado de exponerlo y de manifestar su enojo por tener que cancelar una entrevista pautada y anunciada.
En esta línea, el periodista mostró en vivo el tuit de la cuenta que le fue adjudicada a Menem, para que respondiera al respecto.
Te va a parecer tonto, pero me gustaría que lo respondas. ¿Tenés una cuenta blue?", consultó.
"Es otra estupidez que anduvo circulando", sentenció el diputado, visiblemente molestos y con gestos de ironía. "Luis, tengo una sola cuenta de Twitter y la manejo yo. Hay gente que trabaja en Twitter y gente que boludea todo el día. Yo trabajo en la Cámara de Diputados. Hay operaciones y contraoperaciones", argumentó.
Ya subiendo el tono de su discurso, Menem disparó: "Preguntame cosas serias, soy el presidente de la Cámara de Diputados".
"Hay preguntas que son más serias y otras menos serias, pero lo que importan son las respuestas", respondió Majul, intentando demostrar que no iba a dejarse amedrentar por el entrevistado.
En otro tramo de la entrevista, el titular de la Cámara baja intentó defender al Gobierno del escándalo que salpica principalmente a Karina Milei y Lule Menem. "Nadie puede aseverar que los audios sean auténticos, pero lo que dicen los audios es absolutamente falso", sostuvo.
A la hora de expresar cómo le consta que son falsos, Menem hizo un poco de agua. Y sobre la remoción del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, justificó: "Omitió denunciarlo apenas tomó conocimiento o vocifera adjetivos negativos sobre otros funcionarios".
