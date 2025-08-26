Tenso cruce en vivo entre Luis Majul y Martín Menem por la cuenta de X paralela: "Preguntame cosas serias"

Ya subiendo el tono de su discurso, Menem disparó: "Preguntame cosas serias, soy el presidente de la Cámara de Diputados".

"Hay preguntas que son más serias y otras menos serias, pero lo que importan son las respuestas", respondió Majul, intentando demostrar que no iba a dejarse amedrentar por el entrevistado.

martin menem majul

En otro tramo de la entrevista, el titular de la Cámara baja intentó defender al Gobierno del escándalo que salpica principalmente a Karina Milei y Lule Menem. "Nadie puede aseverar que los audios sean auténticos, pero lo que dicen los audios es absolutamente falso", sostuvo.

A la hora de expresar cómo le consta que son falsos, Menem hizo un poco de agua. Y sobre la remoción del extitular de la ANDIS, Diego Spagnuolo, justificó: "Omitió denunciarlo apenas tomó conocimiento o vocifera adjetivos negativos sobre otros funcionarios".