En pleno escándalo en ANDIS, Martín Menem eligió "diferenciarse" de Carlos Menem: "Lo tengo cagado a palos"

De esta manera, el titular de Diputados eligió marcar diferencias con el expresidente, quien tiende a ser siempre ponderado por el presidente y líder libertario Javier Milei.

Tenso cruce en vivo entre Luis Majul y Martín Menem por la cuenta de X paralela

El periodista mostró en vivo el tuit de la cuenta que le fue adjudicada a Menem, para que respondiera al respecto. "Te va a parecer tonto, pero me gustaría que lo respondas. ¿Tenés una cuenta blue?", consultó.

"Es otra estupidez que anduvo circulando", sentenció el diputado, visiblemente molestos y con gestos de ironía. "Luis, tengo una sola cuenta de Twitter y la manejo yo. Hay gente que trabaja en Twitter y gente que boludea todo el día. Yo trabajo en la Cámara de Diputados. Hay operaciones y contraoperaciones", argumentó.

Ya subiendo el tono de su discurso, Menem disparó: "Preguntame cosas serias, soy el presidente de la Cámara de Diputados".

"Hay preguntas que son más serias y otras menos serias, pero lo que importan son las respuestas", respondió Majul, intentando demostrar que no iba a dejarse amedrentar por el entrevistado.