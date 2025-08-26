En pleno escándalo en ANDIS, Martín Menem eligió "diferenciarse" de Carlos Menem: "Lo tengo cagado a palos"
El diputado hizo un recorrido de su trayectoria para ganarse las chicanas de Luis Majul. En el medio, ninguneó al fallecido expresidente, siempre ponderado por Javier Milei.
El presidente de la Cámara de Diputados, Martín Menem, visitó a Luis Majul para dar sus argumentos en el marco del escándalo de presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), y en medio de una tensa entrevista, hasta llegó a "diferenciarse" de su tío, Carlos Menem.
Luego de dejarlo plantado el lunes, finalmente el titular de la Cámara baja estuvo este martes con el periodista, quien se mostró bastante incisivo, lo que derivó en una nota bastante picante.
En un tramo de su exposición, Menem buscó diferenciarse de lo que los libertarios llaman "casta" y repasó su supuesto currículum en el mundo privado.
"Viajé por Sudamérica, Argentina, Europa. Fui representante de un grupo de cumbia, monté una empresa de suplementos, participé de una empresa de seguridad. Lo tengo cagado a palos el CUIL. Todo los que están en política, en general, no tienen este recorrido. Conozco a todo el mundo en comercio", argumentó el dirigente de La Libertad Avanza (LLA).
A modo de chicana, Majul le sugirió que luego cargue todos su antecedentes laborales "a LinkedIn", para malestar su entrevistado, quien sorprendió y acotó: "Por eso la diferencia con el 'Turco' Menem, que siempre laburó en el Estado".
De esta manera, el titular de Diputados eligió marcar diferencias con el expresidente, quien tiende a ser siempre ponderado por el presidente y líder libertario Javier Milei.
Tenso cruce en vivo entre Luis Majul y Martín Menem por la cuenta de X paralela
El periodista mostró en vivo el tuit de la cuenta que le fue adjudicada a Menem, para que respondiera al respecto. "Te va a parecer tonto, pero me gustaría que lo respondas. ¿Tenés una cuenta blue?", consultó.
"Es otra estupidez que anduvo circulando", sentenció el diputado, visiblemente molestos y con gestos de ironía. "Luis, tengo una sola cuenta de Twitter y la manejo yo. Hay gente que trabaja en Twitter y gente que boludea todo el día. Yo trabajo en la Cámara de Diputados. Hay operaciones y contraoperaciones", argumentó.
Ya subiendo el tono de su discurso, Menem disparó: "Preguntame cosas serias, soy el presidente de la Cámara de Diputados".
"Hay preguntas que son más serias y otras menos serias, pero lo que importan son las respuestas", respondió Majul, intentando demostrar que no iba a dejarse amedrentar por el entrevistado.
