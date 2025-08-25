Estalló Luis Majul contra Martín Menem porque lo plantó en una entrevista, en pleno escándalo de coimas
El conductor no dudó en exponer al titular de Diputados, quien se ausentó a una nota ya anunciada, en la que iba a hablar del escándalo que sacude al Gobierno.
El escándalo que sacude al Gobierno por presuntas coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), que salpica a Karina Milei y Lule Menem, cuenta con un ensordecedor silencio oficial, y cuando el titular de la Cámara de Diputados, Martín Menem, había anunciado hablar del tema con Luis Majul, le canceló la entrevista lo que desató la bronca del conductor.
"Mañana lunes voy a estar a la mañana en el programa de Antonio Laje a las 9.00 y a la noche en el programa de Luis Majul a las 20 hs. Nos vemos", había confirmado el presidente de Diputados el domingo. Y cumplió, pero a medias.
Resulta que Menem estuvo con Laje, donde aseguró que las denuncia son "una monumental operación a dos semanas de una elección clave como es la de la provincia de Buenos Aires".
“Yo no puedo asegurar la autenticidad o no de los audios, sí puedo asegurar que el contenido es falso y pongo las manos en el fuego por 'Lule' Menem y por Karina Milei“, sostuvo el funcionario y primo del subsecretario de Gestión Institucional.
Sin hasta ahora una explicación oficial, Martín Menem no estuvo en lo de Luis Majul para ratificar estos dichos. ¿La primera entrevista no habrá surtido el efecto que buscaban en el Gobierno?
Lo cierto es que el conductor de LN+ no pudo ocultar su fastidio por el faltazo a último momento del referente del Gobierno libertario, y no tuvo problemas en exponerlo. "Por respeto a la audiencia, anunciamos una entrevista con Martín Menem y no la pudimos hacer. No es responsabilidad nuestra", sostuvo.
"Evidentemente, por una sugerencia estratégica del Gobierno, no quiso venir al programa porque el Presidente se extendió en su discurso. Vino hasta acá, pero no entraba al vivo. El tiempo es finito. Yo respeto las estrategias de todos los Gobiernos, pero les digo que no está bien lo que hizo el presidente de la Cámara de Diputados. Nunca tienen que estar las estrategias por encima de lo que se acuerda", sentenció luego Majul.
Majul había defendido a Milei el domingo durante su programa, en donde argumentó que el Presidente no daba entrevistas sobre el tema porque estaba medicado. "Tiene una infección en la boca y tomó antibióticos fuertes para seguir trabajando. Y me dicen que siguió trabajando", relató.
