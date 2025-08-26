Tomás Rebord le pidió a los Menem que honren su apellido: "Vuelen una ciudad, no le saquen el 3% a los discapacitados"

“Si alguien del peronismo hubiese guionado un escándalo de corrupción ideal para que le estallara al gobierno, no podría haber salido tan a medida”, señaló Rebord, subrayando la coincidencia temporal que transforma la noticia en una verdadera bomba política, cuyo efecto todavía resulta difícil de calcular.

Entre burlas y críticas, el conductor instó a los Menem a “subir la vara”, en una mezcla de sarcasmo y desafío que recorrió toda su editorial. La ironía, sin embargo, no eclipsó la gravedad del tema: corrupción, privilegios y el manejo de recursos destinados a sectores vulnerables fueron puestos sobre la mesa con un tono que, entre la indignación y el humor negro, buscó generar debate y, al mismo tiempo, entretener a la audiencia.