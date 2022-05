Papelón: Martín Tetaz sacó a relucir todo su machirulismo pero su subconsciente lo traicionó

"Presidente, mejor, porque presidenta no existe, es el que preside un ente, no una enta, una enta no existe", comezó intentando ser sagaz el diputado de Junto por el Cambio. Sin embargo, no sólo estaba equivocado ya que la Real Academia no sólo reconoce el nombre "presidenta" sino que recomienda utilizarlo cuando se trata de una mujer quien preside un Gobierno, consejo, tribunal, junta, sociedad, acto, y no un hombre, sino que además su subconsciente lo traicionó.