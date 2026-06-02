Javier Milei aludió a una película de Disney para hablar de la oposición: "Monstruo K, no nos asustás más"

javier milei monster inc

También insistió con uno de los ejes centrales de su discurso económico al cuestionar la intervención estatal y definió a la inflación como "el impuesto más regresivo que existe", criticó las regulaciones por considerarlas un obstáculo para la actividad privada y sostuvo que la presión impositiva desalienta la inversión y la generación de empleo.

Además, defendió la reforma laboral aprobada por el Congreso al asegurar que el mercado de trabajo argentino se encontraba afectado por un exceso de rigidez que desalentaba las contrataciones.

En otro tramo de su exposición, Javier Milei cuestionó a los gobernadores que mantienen diferencias con la Casa Rosada y aseguró que las provincias que primero adhirieron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) muestran mejores indicadores de crecimiento que aquellas que se opusieron a las políticas oficiales.

Finalmente, volvió a mostrarse optimista respecto del futuro económico del país y prometió una etapa de fuerte expansión. "Se vienen los mejores años de la economía argentina en ciento veintipico de años. Prepárense para ser parte de la mejor parte de la historia argentina", concluyó.