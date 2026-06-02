Javier Milei aludió a una película de Disney para hablar de la oposición: "Monstruo K, no nos asustás más"
El presidente aludió a Monster Inc. para hablar del kirchnerismo, defendió el rumbo económico de su gestión y prometió que "se vienen los mejores años" para la Argentina.
Durante un discurso ante empresarios, el presidente Javier Milei volvió a intentar mostrarse en modo "humorista" pero con agravios contra la oposición: apeló a una película de Disney para hablar del "Monstruo K" y aseguró que ya no generan temor en la sociedad.
La referencia surgió durante su exposición en el Congreso del Instituto Argentino de Ejecutivos de Finanzas (IAEF), donde el mandatario mezcló definiciones económicas, consignas políticas y una película infantil para volver a cargar contra el kirchnerismo: "¿Cuál es la trama de la película? Va un monstruo y quiere asustar a una nenita y la nenita lo mira y se le bota la risa. Es decir, el día que le saquemos la careta a los monstruos colectivistas, este país va a ser definitivamente libre y va a ser grande nuevamente", afirmó.
Acto seguido, profundizó la comparación y la transformó en una consigna política. "Ya sabemos, la campaña es Monsters Inc. Monstruo K. Monstruo, no nos asustás más. Creo que Toto fue bastante claro hoy con eso", señaló en alusión al ministro de Economía, Luis Caputo.
Más allá de la metáfora elegida, Milei aprovechó su intervención para volver a defender el rumbo económico del gobierno y, según sostuvo, la Argentina atraviesa un proceso de recuperación que permitirá dejar atrás décadas de estancamiento.
"Queremos que Argentina vuelva a ocupar un lugar protagónico en la economía global tras un siglo de decadencia", aseguró. En la misma línea, afirmó que el país fue perjudicado por "pésimos gobernantes" y consideró que su administración es la primera en mucho tiempo dispuesta a aplicar las medidas correctas.
También insistió con uno de los ejes centrales de su discurso económico al cuestionar la intervención estatal y definió a la inflación como "el impuesto más regresivo que existe", criticó las regulaciones por considerarlas un obstáculo para la actividad privada y sostuvo que la presión impositiva desalienta la inversión y la generación de empleo.
Además, defendió la reforma laboral aprobada por el Congreso al asegurar que el mercado de trabajo argentino se encontraba afectado por un exceso de rigidez que desalentaba las contrataciones.
En otro tramo de su exposición, Javier Milei cuestionó a los gobernadores que mantienen diferencias con la Casa Rosada y aseguró que las provincias que primero adhirieron al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) muestran mejores indicadores de crecimiento que aquellas que se opusieron a las políticas oficiales.
Finalmente, volvió a mostrarse optimista respecto del futuro económico del país y prometió una etapa de fuerte expansión. "Se vienen los mejores años de la economía argentina en ciento veintipico de años. Prepárense para ser parte de la mejor parte de la historia argentina", concluyó.
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