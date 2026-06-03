Causa ANDIS: Diego Spagnuolo apunta a la cadena de custodia sobre los audios atribuidos a su persona

En la presentación, el perito pidió verificar “si se aportó un detalle (formulario) de la Cadena de Custodia, correspondiente a la evidencia aportada y si la misma guarda perfecta continuidad con el devenir de los tiempos, sin interrupciones, o si existen períodos y desplazamientos sin acreditar debidamente”.

Además, reclamó que se consignen “los metadatos completos del archivo analizado”, un aspecto clave para establecer el origen, las modificaciones y las características técnicas del material.

La defensa solicitó requerir a Google LLC, propietaria de YouTube, “la totalidad de la información disponible, respecto al archivo alojado” en el enlace señalado en la presentación, correspondiente al canal “Carnaval Stream”.

También pidió establecer “si del análisis del archivo surge lugar y fecha de las grabaciones auditadas”, con el objetivo de reconstruir el contexto de producción del material.

La defensa pidió que los expertos indiquen “si en forma indubitable se trata de un archivo original, con integridad en la continuidad de todo su contenido” y que determinen “si se observan interrupciones o saltos en el transcurso del audio”.

Otro de los puntos de la pericia apunta a determinar “si con los elementos obrantes en el archivo analizado, puede identificarse en la grabación al Sr. Spagnuolo”.

Respecto del sonido de fondo, el perito pidió determinar “si en algún momento de la grabación se escucha mencionar el nombre de pila y apellido de Diego Orlando Spagnuolo”.

La resolución del juez Lijo fijó una batería de puntos de pericia orientados a determinar si los audios atribuidos a Spagnuolo fueron editados, manipulados con inteligencia artificial o incluso clonados digitalmente.

En esos audios atribuidos a Spagnuolo se escucha decir que le “estaban desfalcando la agencia”, se apunta a Karina Milei y a Eduardo “Lule” Menem, se habla del 3% para Karina, se nombra a la droguería Suizo Argentina.

Los audios no fueron utilizados como prueba para procesar a Spagnuolo, pero su defensa pidió la nulidad de los mismos al sostener q son falsos. Finalmente se ordenó la pericia.

Uno de los puntos centrales del estudio ordenado por el juzgado establece que “la dependencia designada deberá convocar a Diego Spagnuolo a los fines de que aporte el material indubitado, necesario y útil para la realización de la pericia”. Es decir, el funcionario deberá proporcionar muestras de su voz para compararlas con los registros cuestionados.

La medida apunta a establecer si los segmentos atribuidos a Spagnuolo corresponden efectivamente a su voz y si fueron obtenidos de manera natural o mediante herramientas de síntesis digital.

En la resolución, el juez ordenó un “análisis comparativo con material indubitado” y también una “comparación de parámetros acústico-fonéticos” entre los audios dubitados y las muestras originales.

Otras medidas en la causa ANDIS

El juzgado pidió determinar si los archivos presentan “indicios técnicos de operaciones de edición posteriores a su captura original”, incluyendo posibles cortes, superposiciones, inserciones y manipulaciones.

En otro de los puntos, el magistrado requirió un “análisis de origen sintético o natural” para establecer si la voz atribuida a Spagnuolo “presenta características técnicas compatibles con voz humana de captura natural o con audio generado por sistemas de síntesis automática”, entre ellos sistemas de “text-to-speech” o “voice cloning” basados en inteligencia artificial.

El juzgado también ordenó investigar si hubo “clonación de voz”, “deep voice manipulation” o “utilización de herramientas de postproducción automatizada”.

Además, los expertos deberán comparar los archivos incorporados al expediente con audios difundidos en medios de comunicación y otras versiones que circulen en internet para detectar diferencias o alteraciones entre copias.

La pericia fue ordenada a Gendarmería y el fiscal propuso especialistas de la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal y además intervendrán los peritos propuestos por las distintas defensas.

Entre otras exigencias, el juez dispuso que se preserve “estrictamente la cadena de custodia digital”, que toda manipulación quede registrada y que se documenten los accesos, hashes criptográficos y bitácoras completas de intervención para evitar cualquier alteración del material original.

La resolución también obliga a los expertos a informar qué software y herramientas forenses utilizarán, incluyendo sistemas de análisis espectrográfico, autenticación biométrica de voz, detección de edición y reconstrucción temporal de archivos.

La medida fue ordenada tras el fallo de la Cámara Federal que dispuso que la pericia solicitada por algunos acusados debe realizarse.

En la causa ya está procesado Spagnuolo entre otros acusados, mientras que aún no fueron indagados los dueños de la droguería Suizo Argentina de los Kovalivker, mencionada en los audios.