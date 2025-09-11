Javier Milei también vetó la Ley de Emergencia Pediátrica

conflicto universitario.jpg

Incluso, ya fue anunciada una marcha universitaria tras conocerse la objeción a la norma que que contemplaba la actualización automática de salarios según la inflación, fondos para infraestructura, becas y fortalecimiento académico, además de un aumento progresivo de la inversión estatal en educación, del 1% del PBI en 2026 al 1,5% en 2031.

La decisiones del Presidente no tardaron en generar rechazo de la oposición. Uno de los primeros en repudiarlo fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, quien lamentó que el libertario no entendiera "el mensaje de miles de bonaerenses".