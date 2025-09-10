La Bomba Tucumana se pronunció sobre los recortes en el Hospital Garrahan: "No tienen corazón"
Profundamente conmovida, la cantante relató el duro proceso de atravesar la muerte de su pareja y de una amiga, ambos fallecidos a causa del cáncer.
La reconocida cantante Gladys “La Bomba Tucumana” criticó duramente los recortes en el Hospital Garrahan al afirmar que el Gobierno “no tiene corazón”. Sus declaraciones se dieron en el marco de una gala a beneficio de la institución, que lleva más de 38 años brindando atención pediátrica de excelencia en todo el país.
En medio de una delicada situación en el sistema de salud infantil, el hospital continúa ofreciendo atención de calidad y contención a pacientes de todas las provincias, pese a los bajos sueldos del personal médico y a la amenaza de cierre de servicios clave, como la residencia para madres del interior cuyos hijos están internados.
Durante la gala, en diálogo con Nahuela Saa (La Criti), la artista expresó estar “muy emocionada y feliz de poder” colaborar con la causa, en la que interpretó varias canciones. Además, definió la iniciativa como “hermosa y noble, algo que nos toca a todos”.
Conmovida, Gladys recordó a dos personas fundamentales en su vida, recientemente fallecidas: “Lamentablemente, acabo de perder a dos seres muy amados, mi esposo y mi representante y amiga que fallecieron por cáncer. Así que me toca el alma de una forma diferente y especial en este día”.
Sobre la labor del Garrahan, destacó: “Me parece muy noble todo lo que hacen. Atienden a niños de todo el país. En el interior no tienen recursos. Le abraza el corazón a las familias de los niños que están enfermos y los adolescentes”.
En relación con los niños que atraviesan enfermedades oncológicas, sostuvo: “Es una enfermedad tremenda, dolorosa y aterradora. Yo la viví de cerca con mi esposo y con mi representante. Ojalá que todos pudiéramos poner un poco de corazón en ésto”.
La cantante también compartió cómo atraviesa el duelo por la pérdida de su pareja: "Anímicamente hoy fue un día raro, estuve bastante triste porque extraño mucho a mi esposo y me cuesta hablar porque me emociono", confesó. Y sumó una anécdota personal: “Fui muchas veces al Garrahan, me enamoré de los chicos y yo, como persona individual, compré cositas. No le conté a nadie, lo digo ahora porque sí lo conozco, llevé juguetes y estuve con los niños hace mucho tiempo”.
Ante la posible eliminación de la residencia para familias del interior, expresó su preocupación: "Me parece sumamente doloroso. Todos los argentinos tenemos un potencial enorme y somos muy unidos. Estas cosas no se deben permitir. Imaginate alguien que no tiene una buena obra social, viene del interior y está con un niño”.
Finalmente, cerró con una fuerte crítica hacia las autoridades: “Es un montón eso que el gobierno o quien quiera hacer esos recortes es una persona que no tiene corazón. Tendrían que reveer absolutamente un montón de cosas que hacen mal y sobre todo esto que es tan sensible”.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario