La Bomba Tucumana se pronunció sobre los recortes en el Hospital Garrahan: "No tienen corazón"

En relación con los niños que atraviesan enfermedades oncológicas, sostuvo: “Es una enfermedad tremenda, dolorosa y aterradora. Yo la viví de cerca con mi esposo y con mi representante. Ojalá que todos pudiéramos poner un poco de corazón en ésto”.

La cantante también compartió cómo atraviesa el duelo por la pérdida de su pareja: "Anímicamente hoy fue un día raro, estuve bastante triste porque extraño mucho a mi esposo y me cuesta hablar porque me emociono", confesó. Y sumó una anécdota personal: “Fui muchas veces al Garrahan, me enamoré de los chicos y yo, como persona individual, compré cositas. No le conté a nadie, lo digo ahora porque sí lo conozco, llevé juguetes y estuve con los niños hace mucho tiempo”.

Ante la posible eliminación de la residencia para familias del interior, expresó su preocupación: "Me parece sumamente doloroso. Todos los argentinos tenemos un potencial enorme y somos muy unidos. Estas cosas no se deben permitir. Imaginate alguien que no tiene una buena obra social, viene del interior y está con un niño”.

Finalmente, cerró con una fuerte crítica hacia las autoridades: “Es un montón eso que el gobierno o quien quiera hacer esos recortes es una persona que no tiene corazón. Tendrían que reveer absolutamente un montón de cosas que hacen mal y sobre todo esto que es tan sensible”.