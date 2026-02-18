La propuesta de Luis Majul ante el cierre de Fate y los 900 desempleados: "Se pondrán un parripollo"

majul despidos

Javier Milei se burla del cierre de Fate que deja casi mil personas en la calle

Con un mensaje cargado de ironía, el mandatario rebautizó las siglas de la firma como "Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas", centrando su crítica en el costo de los neumáticos y evitando cualquier referencia al impacto social del cierre.

El escenario industrial argentino sumó un nuevo capítulo crítico con el cierre definitivo de Fate, la emblemática fabricante de neumáticos. La decisión de la empresa se da en un contexto de apertura comercial que facilitó el ingreso de productos extranjeros, dejando un saldo de 900 trabajadores sin empleo.

Sin embargo, la respuesta oficial del mandatario se enfocó exclusivamente en una crítica al esquema de precios de la firma. A través de su cuenta de Instagram, el Presidente compartió una imagen satírica que refleja su visión sobre la industria nacional protegida.

En la ilustración se observa a un operario corriendo exhausto dentro de una cubierta, como si fuera la rueda de un hámster, mientras un empresario lo observa sentado, consultando su reloj de lujo.

El creador del meme acompañó la imagen con el texto "FATE: Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas", ante lo que Milei insistió en la palabra "exageradas".