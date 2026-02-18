Están al caer las lluvias en Buenos Aires y se vienen tormentas fuertes: a qué hora se larga con todo
El Servicio Meteorológico Nacional mantiene su probabilidades de lluvias y tormentas, que llegarían de forma inminente al AMBA. Cómo sigue el clima.
Luego de varios días con buenas condiciones del clima y mientras las temperaturas se mantienen en ascenso, las probabilidades de lluvias y tormentas para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) siguen firmes y es inminente su regreso, de acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN).
El miércoles, en el inicio de la mini semana, tuvo condiciones ideales y transcurrió sin inestabilidad, con cielo mayormente nublado y temperaturas que rondaron entre 17 grados de mínima y 32 de máxima, haciéndose sentir el calor.
En tanto, el resto de la semana corta no transcurriría con las mismas condiciones, ya que el organismo nacional prevé un inminente desmejoramiento.
A qué hora vuelven las lluvias y tormentas en el AMBA
El SMN ratifica sus pronósticos de precipitaciones para este jueves, con probabilidad de tormentas en la madrugada y mañana, mejorando en la tarde y noche con cielo entre mayor y parcialmente nublado. El frente frío traería consigo un leve descenso de las temperaturas, con marcas de entre 21 y 29 grados.
El sitio especializado Meteored ratifica las chances de inestabilidad, pero no espera tormentas. El portal tiene lluvias débiles de forma aislada e intermitente desde las 6 de la mañana y hasta las 18.
En cuanto al cierre de la semana, los pronosticadores prevén buen tiempo. El viernes, según el SMN, tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 19 y 28 grados.
Para el inicio del fin de semana, el sábado se anticipa con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que seguiría en 28.
El domingo en el AMBA, en tanto, se presentaría con cielo nublado y se mantendrían las temperaturas templadas, con una mínima estimada en 19 grados y una máxima de 27, la más baja de las últimas jornadas.
El SMN estima un regreso de las lluvias para el inicio de la nueva semana. El lunes, por ahora, tiene probabilidades de chaparrones durante toda la jornada, con temperaturas oscilando entre 19 y 28 grados.
