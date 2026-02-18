Están al caer las lluvias en Buenos Aires y se vienen tormentas fuertes: a qué hora se larga con todo

smn (15)

El sitio especializado Meteored ratifica las chances de inestabilidad, pero no espera tormentas. El portal tiene lluvias débiles de forma aislada e intermitente desde las 6 de la mañana y hasta las 18.

En cuanto al cierre de la semana, los pronosticadores prevén buen tiempo. El viernes, según el SMN, tendría cielo parcialmente nublado, con temperaturas que oscilarán entre 19 y 28 grados.

Para el inicio del fin de semana, el sábado se anticipa con cielo mayormente nublado durante toda la jornada; con una temperatura mínima de 19 grados y una máxima que seguiría en 28.

El domingo en el AMBA, en tanto, se presentaría con cielo nublado y se mantendrían las temperaturas templadas, con una mínima estimada en 19 grados y una máxima de 27, la más baja de las últimas jornadas.

El SMN estima un regreso de las lluvias para el inicio de la nueva semana. El lunes, por ahora, tiene probabilidades de chaparrones durante toda la jornada, con temperaturas oscilando entre 19 y 28 grados.