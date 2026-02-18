Gordo Dan y otros tuiteros libertarios cruzaron al dueño de Fate por el cierre de la fábrica en San Fernando
Luego de que el presidente Javier Milei opinara sobre la noticia, los militantes del teclado se abalanzaron contra Javier Madanes, el propietario de Fate.
Alrededor de 920 personas se quedaron en la calle este miércoles tras el anuncio del cierre de Fate, la fábrica de neumáticos ubicada en el partido de San Fernando, y el responsable fue el socio mayoritario de la firma, Javier Madanes Quintanilla. Las críticas a su decisión empresarial llegaron del rincón menos pensado del arco político: los tuiteros libertarios.
Parecería que las políticas contrarias a la regulación del mercado y la industria no fueron suficiente para convencer a Madanes Quintanilla de mantener abierta la planta que funcionaba en San Fernando desde los sesentas, y hasta el mismísimo presidente Javier Milei ironizó en sus redes sociales que era la "Fábrica Argentina de Tarifas Exageradas", centrando su crítica en el costo de los neumáticos y evitando cualquier referencia al impacto social del cierre.
La gimnasia mental, política y comunicacional no se hizo esperar: en X -otrora Twitter- personajes como Daniel Parisini (alias el "Gordo Dan") se sumaron a las críticas al empresario al tildarlo de "amante de los gobiernos kirchneristas" por las facilidades que supo aprovechar durante las gestiones de Néstor Kirchner o de Cristina Kirchner.
Como lo hizo el "Gordo Dan", un libertario de usuario "Piti" criticó al empresario por vender cubiertas obteniendo un 10.000 % de ganancia, y porque no quiso competir con productos extranjeros al abrirse las importaciones.
Otros libertarios adeptos al teclado recordaron que Madanes Quintanilla “reivindicaba el proteccionismo y las regulaciones kirchneristas, mientras vendía a sobreprecio descaradamente. Hoy la empresa fundió por su culpa y dejó trabajares en la calle”.
Javier Milei se dedicó a repostear mensajes muy críticos contra el exponente de la firma de neumáticos, como el del exvicepresidente Carlos Ruckauf, que calificó a Quintanilla como “un personaje siniestro”.
“Está apretando al gobierno echando a los trabajadores... No están dispuestos a competir sin cazar en el zoológico", lanzó Carlos Ruckauf durante una participación en el canal LN+ a propósito del cierre de Fate en San Fernando.
Tal parece que ni militantes libertarios ni funcionarios del oficialismo cayeron en la cuenta que el empresariado puede elegir cuándo cerrar su empresa.
De hecho, los ejecutivos de Fate confirmaron que la compañía no quebró, y que se pagarán las indemnizaciones al personal por sus despidos.
