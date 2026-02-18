Gordo Dan y otros tuiteros libertarios cruzaron al dueño de Fate por el cierre de la fábrica en San Fernando

Javier Milei se dedicó a repostear mensajes muy críticos contra el exponente de la firma de neumáticos, como el del exvicepresidente Carlos Ruckauf, que calificó a Quintanilla como “un personaje siniestro”.

“Está apretando al gobierno echando a los trabajadores... No están dispuestos a competir sin cazar en el zoológico", lanzó Carlos Ruckauf durante una participación en el canal LN+ a propósito del cierre de Fate en San Fernando.

Tal parece que ni militantes libertarios ni funcionarios del oficialismo cayeron en la cuenta que el empresariado puede elegir cuándo cerrar su empresa.

De hecho, los ejecutivos de Fate confirmaron que la compañía no quebró, y que se pagarán las indemnizaciones al personal por sus despidos.