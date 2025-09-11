Tras asumir como ministro de Interior, Lisandro Catalán espera una victoria de La Libertad Avanza en octubre

"En la vida de un gobierno, como en la vida de una persona, no todos son goles", matizó antes de referirse a un escenario opuesto para las nacionales del 26 de octubre. "Vamos acusar recibo del mensaje del domingo, pudimos cometer errores", planteó al respecto. Para Catalán, recién llegado al Gabinete a casi dos años de iniciado el mandato de Milei, "se hizo un gran esfuerzo y los resultados están a la vista".

"Tenemos cuatro meses seguidos con inflación menor del 2% mensual cuando teníamos la inflación del 1,5% diario, pudimos salir del cepo, tenemos equilibrio fiscal, volvió el crédito en la Argentina, antes teníamos el sistema financiero al servicio del financiamiento del sector público", dijo embebido del discurso oficialista.