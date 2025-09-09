Interna de La Libertad Avanza: organizaron una "mesa en Provincia" y dejaron afuera a un diputado histórico

agustín romo

El legislador, referente histórico del libertarismo, había pedido despedir de LLA a quienes se expresan de forma despectiva con los votantes, y había hecho un llamado a la autocrítica interna. Bueno, al parecer lo sacaron a él.

"Buen día. Al que diga que perdimos porque a la gente le gusta vivir en calles de tierra y no tener cloacas hay que echarlo. Al instante. Siempre que perdés es por culpa tuya. Tenemos que hacer la autocrítica, cambiar lo que haya que cambiar, profundizar el rumbo económico y ganar", escribió Romo el lunes.

tuit agustín romo

El comunicado completo de la "mesa" de La Libertad Avanza en Provincia

"La Libertad Avanza de la Provincia de Buenos Aires llevó a cabo la primera reunión de la nueva mesa política del espacio de cara a las próximas elecciones legislativas del mes de octubre. El objetivo perseguido es mejorar el trabajo que se realizó corrigiendo todo aquello que sea necesario a fin de representar fielmente las ideas del Gobierno Nacional y las necesidades del pueblo bonaerense.

Está mesa está conformada por Karina Milei, Sebastián Pareja, Cristian Ritondo, Patricia Bullrich, Diego Santilli, Guillermo Montenegro, Diego Valenzuela, Ramón Lanús, Maximiliano Bondarenko, Santiago Caputo y José Luis Espert como nuestro candidato en primer término.

Durante la reunión, todos los integrantes coincidieron en realizar una profunda autocrítica por no haber explicado de una mejor manera la recompensa por el sacrificio que los bonaerenses están haciendo en este proceso de cambio que lidera el Presidente Javier G. Milei.

Como también coincidieron que el kirchnerismo realizó una movilización masiva como nunca antes se había visto, haciendo uso de viejas prácticas que ellos, como nadie, saben aprovechar. En este sentido La Libertad Avanza omitió dicha situación y no logró en consecuencia convencer de concurrir a votar a todos aquellos que quieren un cambio en la Provincia pese al esfuerzo de muchos por acompañarnos.

Estas situaciones explican de manera global el resultado electoral.

Trabajaremos de cara a octubre para sumar a los que, en Buenos Aires, optaron por otros partidos, pero que acompañan el rumbo nacional que lidera el Presidente Milei y nos esforzaremos para que el sacrificio de muchos tenga el resultado buscado.

Como dice el Presidente Milei: 'La Libertad Avanza o la Argentina retrocede'".

