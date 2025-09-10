Dura advertencia de Oscar Zago: "Esto puede terminar mal"

“Todo empieza así. Es una crisis chiquita, mañana es mediana, pasado es grande y dentro de 10 días es un problemón”, advirtió en diálogo con Radio Rivadavia.

De cara al futuro, consideró que "siempre hay una salida política". “Ha pasado en todos los gobiernos. La experiencia que tenemos nosotros de ver el las crisis que hubo en el 2001, en el 94. Pero nunca se resolvieron bien. El kirchnerismo siempre profundizó las crisis, el macrismo también. Fueron crisis grande. Si esas crisis se lograron, con tiempo, resolver políticamente, esto es mucho menor... Pero atento que puede terminar mal".

“Consideró que, si no cambia la conducción política, es decir, si el poder no pasa de manos de Karina Milei o de Lule Menem a Guillermo Francos u otro interlocutor que tenga confianza con los gobernadores, no hay no hay salida”, remarcó Zago respecto a la función de la hermana del Presidente, cuestionada por la mayoría de sus seguidores y marcada como uno de los principales problemas del gobierno.

Respecto las responsabilidades sobre lo que sucedió el domingo en las urnas, Zago apuntó contra “todos”, particularmente por las diferencias entre los armados que se conformaron en 2020 y que luego se vieron afectados por políticos que se retiraron del espacio - como Diana Mondino o Ramiro Marra - y otros que se sumaron - como Sebastián Pareja-. A esto se le agregan las peleas entre los sectores que quedaron relegados y no pudieron ingresar a las listas, así como también el acuerdo “tensionado” y el desprecio a los militantes del PRO, que esta vez no estuvieron detrás de la fiscalización, como ocurrió en el balotaje de 2023.

“El acuerdo con Pro quedó medio tensionado, fíjate que prácticamente la militancia de Pro desapareció; no está dentro de los esquemas de fiscalización, de poner mesas en la calle, totalmente desaparecidos están”, apuntó y sostuvo: “Es una interna feroz de sectores de poder, como hay en todos los partidos políticos, en todos los gobiernos, pero me parece que acá se desató algo interno por falta de experiencia, porque hay en juego un gobierno, ni siquiera es que está el juego del país. El país ya está en juego hace rato”.