Inmediata reacción: ATE convoca a un paro en rechazo a los vetos de Javier Milei

El dirigente también cuestionó la gestión del presidente Milei, asegurando que “se empecina en negar el mensaje de las urnas”, ya que los ciudadanos votaron para que “se frene el ajuste”. Aguiar señaló que el objetivo del gremio es exigir al Gobierno que “se apague la motosierra” en el Estado y agregó: “Milei encabeza una gestión que agoniza y nosotros lo tenemos que seguir confrontando en las calles”, reafirmando la decisión de mantener la movilización como herramienta de presión.

ATE destacó además que las leyes, sancionadas por ambas cámaras, establecen la “emergencia en la asistencia sanitaria pediátrica por dos años” y ordenan al Estado Nacional “la inmediata asignación de recursos”, incluyendo la “recomposición salarial del personal público”, un punto central en la agenda del gremio que justifica la convocatoria a la protesta nacional.