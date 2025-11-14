El Ministerio de Turismo y Deportes se divide: uno queda en manos de Manuel Adorni y el otro para Santilli

En medio de los constantes cambios que sufre la gestión libertaria, el Poder Ejecutivo, bajo la administración de Javier Milei, ha resuelto ahora modificar la composición de los Ministerios, afectando directamente al actual Ministerio de Turismo y Deportes. La mencionada cartera, hasta el momento conducida por Daniel Scioli, será dividida para su absorción, no quedando muy claro si éste último queda desplazado o cumplirá otra función.