Pusieron fecha para el juicio contra Edgardo Kueider en Paraguay: cuándo se realizará

Ese delito está tipificado tanto en el Código Aduanero como en el Código Penal de Paraguay, y podría valerle una pena máxima de dos años y medio de prisión ambos, que sería de cumplimiento efectivo porque excede los 24 meses de duración.

Una vez resuelta la causa en Paraguay, la jueza federal Arroyo Salgado espera recibir a Edgardo Kueider y compañía en los tribunales de San Isidro para hacerlos comparecer por una acusación vinculada al lavado de dinero.

jueza federal sandra arroyo salgado.jpg

Sin embargo, el exsenador por Entre Ríos podría ser extraditado para comparecer ante el Juzgado de Garantías 2 de Concordia, que lo investiga por presunto enriquecimiento ilícito.

La pulseada entre Concordia y San Isidro está en el escritorio de la Corte Suprema de la Nación, que pedirá su opinión al Procurador General Eduardo Casal antes de emitir un fallo.