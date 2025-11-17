Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con Leandro Zdero y Alberto Weretilneck
El jefe de Gabinete y el ministro del Interior mantuvieron una serie de reuniones claves en Casa Rosada.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, y el ministro del Interior, Diego Santilli, se reunieron este lunes en Casa Rosada con el gobernador de Chaco, Leandro Zdero, el ministro de Hacienda y Finanzas provincial José Alejandro Abraham y el subsecretario coordinador de Gabinete Económico Guillermo César Agüero.
“Tendiendo puentes para el desarrollo del País y el Chaco”, anunció Zdero a través de su cuenta en la red social X donde amplió algunos de los temas que se trataron en la reunión: “Abordamos una agenda de trabajo enfocada en potenciar los sectores productivos, industriales y privados, con una administración pública eficiente”, detalló.
Y agregó: “Nuestro objetivo es seguir avanzando con el cambio de matriz para el Chaco, un eje fundamental de nuestra gestión. También tratamos la complejidad financiera que atraviesa el Chaco y el enorme esfuerzo fiscal que venimos haciendo para atender las deudas heredadas”.
“Un país con certidumbre necesita de presupuesto y de reformas necesarias para crecer y desarrollarse”, remarcó el gobernador chaqueño.
Zdero calificó como “muy positivo” el encuentro con Adorni y Santilli. “Siempre tendiendo puentes entre el gobierno nacional y nuestra provincia. Queremos un país que salga, que crezca, que se desarrolle y por supuesto que queremos una Argentina grande como un Chaco que también tenga esas oportunidades”, agregó más tarde en declaraciones a Cadena 3.
Entre otros temas, el gobernador de Chaco se pronunció a favor de “modernizar” el sistema laboral y sostuvo que desde el Ejecutivo le prometieron acceder a un borrador del proyecto antes de que sea tratado. Por otro lado, destacó la sentencia contra César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los autores del femicidio de Cecilia Strzyzowski, al reafirmar que “se hizo justicia”.
Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, visitó Casa Rosada horas más tarde donde planteó una serie de reclamos respecto al deterioro de las rutas en su provincia. Sus exigencias llegan luego de que la Justicia sugiriera que es Vialidad Nacional quien debe ejecutar reparaciones “inmediatas” en la Ruta Nacional 40, en el tramo entre Bariloche y El Bolsón.
De esta manera, se deduce que el Gobierno suma el apoyo de más gobernadores tras retomar contacto con varios de ellos. Hasta el momento, el Ejecutivo estableció conversaciones con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), y Raúl Jalil (Catamarca).
