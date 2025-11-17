Manuel Adorni y Diego Santilli se reunieron con Leandro Zdero y Alberto Weretilneck

Entre otros temas, el gobernador de Chaco se pronunció a favor de “modernizar” el sistema laboral y sostuvo que desde el Ejecutivo le prometieron acceder a un borrador del proyecto antes de que sea tratado. Por otro lado, destacó la sentencia contra César Sena, Emerenciano Sena y Marcela Acuña, los autores del femicidio de Cecilia Strzyzowski, al reafirmar que “se hizo justicia”.

Alberto Weretilneck, gobernador de Río Negro, visitó Casa Rosada horas más tarde donde planteó una serie de reclamos respecto al deterioro de las rutas en su provincia. Sus exigencias llegan luego de que la Justicia sugiriera que es Vialidad Nacional quien debe ejecutar reparaciones “inmediatas” en la Ruta Nacional 40, en el tramo entre Bariloche y El Bolsón.

De esta manera, se deduce que el Gobierno suma el apoyo de más gobernadores tras retomar contacto con varios de ellos. Hasta el momento, el Ejecutivo estableció conversaciones con Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Ignacio Torres (Chubut), Martín Llaryora (Córdoba), Gustavo Sáenz (Salta), Alfredo Cornejo (Mendoza), Marcelo Orrego (San Juan), Osvaldo Jaldo (Tucumán), Rolando Figueroa (Neuquén), Carlos Sadir (Jujuy), y Raúl Jalil (Catamarca).