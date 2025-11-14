El Gobierno salió al cruce de versiones sobre eliminación del monotributo: "Prudencia"

En su primera conferencia de prensa en tanto jefe de Gabinete, y sin responder preguntas, Manuel Adorni, buscó echar por tierra las versiones sobre la voluntad del gobierno de Javier Milei de avanzar en la eliminación del monotributo. Sin negarlo, de todas maneras, Adorni se limitó a pedirle a los periodistas no hacerse eco de información que no surja de fuentes oficiales de la Casa Rosada.