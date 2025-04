Tras la salida del Cepo cambiario, Jorge Macri advirtió: "La guita no alcanza"

En cuanto al pico de inflación que hubo durante el mes de marzo, el primo de Mauricio Macri señaló que "fue importante" y que "quebró la tendencia a la baja que venía teniendo", y que impactó de lleno en los alimentos. "Abril parece que arrancó igual", alertó.

"Espero que esta buena noticia de la macroeconomía también traiga un poco de bienestar al día a día de la gente, que se estabilice el dólar, que no haya un paso de ese valor de dólar a la inflación, al consumo diario. Mucha clase media la está pasando mal. Es la preocupación que tengo", añadió.

En este sentido, el Jefe de Gobierno porteño afirmó que "la guita no alcanza" y teme que este nuevo escenario se traslade a los pequeños comercios: "Están vendiendo poco, y eso me preocupa. La gente lo ve, el laburante lo ve, desde un peluquero a un plomero, a un autónomo: la guita alcanza menos. Esperemos que esta tranquilidad o esta certeza que da este acuerdo se traduzca al día a día de la gente. Ese es mi único deseo, más que preocupación", concluyó.

Advierten que la devaluación encubierta del Gobierno ya impactó en los precios

Luego de que el gobierno anunciara el acuerdo con el FMI y el fin del cepo cambiario, la devaluación ya se trasladó a los precios y hay listas de mercadería con un 10% de aumento.

En este contexto, el economista Guido Agostinelli dialogó con C5N y anticipó que hay empresarios que ya "tienen listas con 10% de aumento" como forma de "precaución".

"Es importante destacar que hay una flexibilización, pero que en realidad no se salió del todo del cepo. Primero porque las empresas siguen teniendo deudas para remitir al exterior que no están siendo autorizadas mediante este cambio. Segundo, porque subsiste todavía en los privados lo que es el dólar tarjeta", explicó.

Y remarcó: "En definitiva, creo que todavía el cepo no está del todo abierto y sobre todo hago hincapié en las empresas porque en todo movimiento, por ejemplo, en la crisis del 2001, las que más sacaron dólares fueron las empresas. Los privados no solemos mover mucho la aguja de la falta de dólares".

En cuanto a la inflación, el especialista descartó que la variación del 28% del dólar oficial, calculada sobre los $1400, vaya a replicarse inmediatamente en los precios: "Argentina está un 14% en caída el consumo, lo que ocurre es que ese traslado a precios puede tardar un poco más", planteó.

"Esto no quiere decir que ese 28% no se va a ver reflejado en los precios, lo que quiero decir es que puede tardar más en el tiempo porque el consumidor no puede avalar. O sea, mañana te pueden aumentar un 28% algo y va a ser difícil que vos puedas seguir consumiendo a ese 28% de aumento", sostuvo.

Fin del Cepo cambiario o una simple flexibilización

En este sentido, Agostinelli expresó: "Lo que debiera pasar, si no hay ningún as bajo la manga de parte de Caputo, es que el dólar empiece a tender hacia los $1400. Esto sería lo normal, porque no va a haber intervención hasta que no llegue a $1400. Entonces vos tenés que encontrar oferentes y demandantes que quieran hacer la transacción un valor menor a los $1400".

"Eso sonaría bastante raro porque si vos tenés, por ejemplo, para liquidar exportaciones y sabés que la banda superior es $1400, sería lógico que el lunes no liquides, que esperes a que el dólar se acerque más a $1400. Cuando digo $1400 puede ser $1380, $1360, quiero decir, que esté cerca esa banda superior. Entonces, esto sería lo de esperar", precisó.

Además, señaló: "Ahora, puede pasar que el Gobierno tenga acordado con alguien liquidar a un precio más barato, puede pasar de todo el lunes, por eso es muy difícil arriesgar un valor. Los dólares cripto ya están en valores eh alrededor de $1300. A mí me parece que podemos ir tendiendo hacia eso en un corto o mediano plazo".