El Gobierno impuso fuertes subas en las tarifas de acceso a los 12 parques nacionales: los nuevos precios

Extranjeros: de $45.000 a $60.000 (+33%)

Argentinos: de $15.000 a $25.000 (+67%)

Residentes provinciales: de $5.000 a $8.000 (+60%)

Estudiantes: de $7.000 a $15.000 (+114%)

En el caso de los estudiantes, vale recordar que deberán acreditar tal condición mediante libreta estudiantil, constancia de alumno regular o similar vigentes, emitida por instituciones públicas o privadas formales de la Argentina, independientemente de su ubicación geográfica y nivel educativo.

En cuáles parques nacionales hay que pagar para entrar

Según informó la Administración de Parques Nacionales (APN), que aprobó por Resolución 132/2026 para el nuevo tarifario, el cobro de entradas se aplica únicamente a los Parques Nacionales Iguazú, Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanin, Lago Puelo, El Palmar y Talampaya.

Embed - Parques Nacionales de la región Patagonia Austral

“Este tipo de actualizaciones tarifarias se implementan anualmente en temporada baja para generar un escenario de previsibilidad en el sector turístico, favoreciendo la planificación de las reservas y ventas grupales de la temporada primavera-verano, cuando se registran los mayores volúmenes de turismo”, agregó.

Por otro lado, la normativa también proyecta la futura incorporación progresiva de los Parques Nacionales Sierra de las Quijadas, Quebrada del Condorito, Iberá, Los Cardones, Calilegua, Mburucuyá, Chaco, Monte León y Perito Moreno al sistema de cobro de acceso.

Tarifas actualizadas al 1 de junio

tarifario_acceso_apn_14_mayo_2026