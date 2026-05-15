El Gobierno impuso fuertes subas en las tarifas de acceso a los 12 parques nacionales: los nuevos precios
Serán efectivas desde el 1 de junio próximo y van desde el 33% para el caso de visitantes extranjeros hasta el 114% de aumento para los estudiantes argentinos.
En el marco del ajuste generalizado que implemente el Gobierno Nacional, la Jefatura de Gabinete de Ministros, a cargo de Manuel Adorni, implementó fuertes aumentos en las tarifas a pagar para acceder a los parques nacionales de todo el país.
Las subas se efectivizarán desde el 1 de junio próximo y van desde el 33% para el caso de visitantes extranjeros hasta el 114% de aumento para los estudiantes argentinos que quieran ingresar a las 39 áreas protegidas que dependen de Nación.
A modo de ejemplo, las siguientes tarifas corresponden al Parque Nacional Iguazú, en la provincia de Misiones, que se encuentra entre los más caros:
- Extranjeros: de $45.000 a $60.000 (+33%)
- Argentinos: de $15.000 a $25.000 (+67%)
- Residentes provinciales: de $5.000 a $8.000 (+60%)
- Estudiantes: de $7.000 a $15.000 (+114%)
En el caso de los estudiantes, vale recordar que deberán acreditar tal condición mediante libreta estudiantil, constancia de alumno regular o similar vigentes, emitida por instituciones públicas o privadas formales de la Argentina, independientemente de su ubicación geográfica y nivel educativo.
En cuáles parques nacionales hay que pagar para entrar
Según informó la Administración de Parques Nacionales (APN), que aprobó por Resolución 132/2026 para el nuevo tarifario, el cobro de entradas se aplica únicamente a los Parques Nacionales Iguazú, Los Glaciares, Tierra del Fuego, Nahuel Huapi, Los Arrayanes, Los Alerces, Lanin, Lago Puelo, El Palmar y Talampaya.
“Este tipo de actualizaciones tarifarias se implementan anualmente en temporada baja para generar un escenario de previsibilidad en el sector turístico, favoreciendo la planificación de las reservas y ventas grupales de la temporada primavera-verano, cuando se registran los mayores volúmenes de turismo”, agregó.
Por otro lado, la normativa también proyecta la futura incorporación progresiva de los Parques Nacionales Sierra de las Quijadas, Quebrada del Condorito, Iberá, Los Cardones, Calilegua, Mburucuyá, Chaco, Monte León y Perito Moreno al sistema de cobro de acceso.
Tarifas actualizadas al 1 de junio
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