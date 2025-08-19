Tras militar sus beneficios, Jonatan Viale hizo un papelón al mostrar cómo se usa la Boleta Única
El periodista asumió como propia la bandera del proyecto que impulsó en 2022 el macrismo. A pesar de destacar una y otra vez sus ventajas, dio vergüenza a la hora de intentar mostrar cómo se utiliza.
El periodista y vocero extraoficial del gobierno de Javier Milei, Jonatan Viale, hizo el lunes por la noche un verdadero papelón a la hora de intentar mostrar cómo se utilizará, por primera vez en un elección a nivel nacional, la Boleta Única de Papel (BUP).
Aunque Viale se encolumnó activamente y asumió en su momento como propia la bandera de la BUP que impulsó el macrismo en 2022, al destacar una y otra vez sus ventajas por sobre el sistema de las boletas por partido, se topó con graves dificultades al momento de intentar mostrar cómo se utiliza.
La BUP se utilizará por primera vez a nivel nacional en las elecciones legislativas del próximo 26 de octubre.
Qué es la Boleta Única de Papel
La Boleta Única Papel reúne a todos los candidatos en una boleta y garantiza la presencia de la totalidad de la oferta electoral el día de los comicios en cada centro de votación. En el diseño elegido, los partidos figurarán en las columnas (verticales) y los cargos a elegir en las filas (horizontales) para facilitar la visualización. Al lado de cada cargo se dispone una casilla en blanco para que el elector tilde el o los candidatos de su preferencia.
El orden de las listas se resolverá por sorteo y el Ministerio del Interior, a través de la Dirección Nacional Electoral (DINE), será el responsable de imprimir y distribuir las boletas en todo el país.
Los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre y apellido, y su fotografía color. Para el caso de la lista de diputados nacionales, deberán, por su parte, contener como mínimo los nombres y apellidos de los cinco primeros candidatos y candidatas de la lista.
Cómo se vota con la BUP
El elector ya no recibirá un sobre vacío y firmado de las autoridades de mesa, sino un ejemplar de boleta única, que deberá completar al ingresar al cuarto oscuro o cabina electoral, con lapicera o lápiz, para luego introducirlo en la urna. La boleta estará firmada por el presidente de mesa en un casillero impreso al dorso del pliego de papel. Sobre el dorso también se imprimirá un instructivo de votación.
La BUP presenta varias ventajas frente al viejo sistema:
- Favorece la equidad en la competencia electoral, dado que la generación y provisión de boletas queda a cargo del Estado.
- Garantiza la provisión de boletas durante toda la votación en la medida que el Estado asume el rol de ser el único proveedor de boletas de sufragio.
- Disminuye el gasto electoral, toda vez que solo se imprime un único “juego” de boletas cuya cantidad se vincula con la totalidad de electores.
- Estas boletas están dotadas de un mecanismo de seguridad que impide su reproducción.
- Elimina y/o disminuye determinadas malas prácticas electorales.
- Otorga mayor libertad al elector.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario