Tras militar sus beneficios, Jonatan Viale hizo un papelón al mostrar cómo se usa la Boleta Única

Los candidatos a senadores nacionales estarán identificados con nombre y apellido, y su fotografía color. Para el caso de la lista de diputados nacionales, deberán, por su parte, contener como mínimo los nombres y apellidos de los cinco primeros candidatos y candidatas de la lista.

boleta unica

Cómo se vota con la BUP

El elector ya no recibirá un sobre vacío y firmado de las autoridades de mesa, sino un ejemplar de boleta única, que deberá completar al ingresar al cuarto oscuro o cabina electoral, con lapicera o lápiz, para luego introducirlo en la urna. La boleta estará firmada por el presidente de mesa en un casillero impreso al dorso del pliego de papel. Sobre el dorso también se imprimirá un instructivo de votación.

La BUP presenta varias ventajas frente al viejo sistema:

Favorece la equidad en la competencia electoral, dado que la generación y provisión de boletas queda a cargo del Estado.

Garantiza la provisión de boletas durante toda la votación en la medida que el Estado asume el rol de ser el único proveedor de boletas de sufragio.

Disminuye el gasto electoral, toda vez que solo se imprime un único “juego” de boletas cuya cantidad se vincula con la totalidad de electores.

Estas boletas están dotadas de un mecanismo de seguridad que impide su reproducción.

Elimina y/o disminuye determinadas malas prácticas electorales.

Otorga mayor libertad al elector.