Tras nombrarlo embajador en Bélgica, Javier Milei volvió a premiar a Fernando Iglesias

El 8 de enero pasado el Gobierno formalizó por medio del Decreto 6/2026 la designación en comisión de Iglesias como embajador argentino ante el Reino de Bélgica, tras la aprobación del plácet de estilo por parte de ese país. El nombramiento se concretó “en comisión” y a espaldas del Senado de la Nación que, tal como manda la Constitución de la Nación, es el cuerpo que debe aprobar la designación.

La sede diplomática argentina en Bruselas permanecía vacante desde junio del año pasado. El Gobierno fundamentó la elección de un embajador en la necesidad de asegurar la continuidad de la representación diplomática en un país considerado estratégico para los intereses bilaterales y multilaterales de Argentina.

Decreto 18/2026:

