Tras nombrarlo embajador en Bélgica, Javier Milei volvió a premiar a Fernando Iglesias
Uno de los más acérrimos defensores del ajuste en la Cámara de Diputados y en las redes sociales tuvo un nuevo premio. Su asidua violencia verbal lo llevó a un destino de lujo
Apenas una semana después de nombrarlo embajador en comisión ante el reino de Bélgica y sin acuerdo del Senado de la Nación, el presidente Javier Milei volvió a premiar este viernes al diputado Fernando Iglesias y ahora lo designó embajador Extraordinario y Plenipotenciario ante la Unión Europea (UE).
Así quedó plasmado en el Decreto 18/2026 publicado hoy en el Boletín Oficial con las firmas de Milei y del Canciller Pablo Quirno.
De esta manera quedó bajo el mando del ex diputado nacional y uno de los más acérrimos miembros del ejército de trolls que opera en las redes sociales para defender la gestión libertaria y atacar a opositores la representación del país ante dos territorios de mucho interés para el Gobierno.
Entre los considerandos de la medida el Gobierno consignó la necesidad de “garantizar la continuidad en la representación diplomática, la adecuada atención de los asuntos bilaterales e internacionales, y representa un ahorro genuino del gasto público”.
El decreto aclara además que el gasto que demande el cumplimiento de la designación se imputará a partidas específicas del presupuesto del Ministerio de Relaciones Exteriores, Comercio Internacional y Culto.
El 8 de enero pasado el Gobierno formalizó por medio del Decreto 6/2026 la designación en comisión de Iglesias como embajador argentino ante el Reino de Bélgica, tras la aprobación del plácet de estilo por parte de ese país. El nombramiento se concretó “en comisión” y a espaldas del Senado de la Nación que, tal como manda la Constitución de la Nación, es el cuerpo que debe aprobar la designación.
La sede diplomática argentina en Bruselas permanecía vacante desde junio del año pasado. El Gobierno fundamentó la elección de un embajador en la necesidad de asegurar la continuidad de la representación diplomática en un país considerado estratégico para los intereses bilaterales y multilaterales de Argentina.
Decreto 18/2026:
