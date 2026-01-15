Netflix: la producción alemana que está siendo una de las más elegidas del género de suspenso
Una producción alemana se posicionó como una de las más aclamadas por los suscriptores, convirtiéndose en una de las opciones más elegidas.
Con un relato intenso, oscuro y cargado de drama, esta serie logró captar la atención del público gracias a su ritmo atrapante y a una historia que mezcla crimen, corrupción y tensiones sociales. A pesar de haber sido estrenada hace varios años, sigue generando conversación y pedidos de nuevos capítulos dentro de la plataforma.
Compuesta por una sola temporada de 10 episodios, esta producción alemana se consolidó como una de las mejores ofertas del género en Netflix, respaldada por un despliegue actoral sólido y una narrativa que no da respiro.
De qué trata Perros de Berlín
La historia de Perros de Berlín se centra en la investigación del asesinato de una reconocida estrella de fútbol turco-alemana. El caso queda en manos de dos policías con perfiles muy distintos, quienes deberán enfrentarse no solo al crimen en sí, sino también a una red de corrupción, violencia y conflictos personales.
A medida que avanza la investigación, las turbias conexiones de uno de los detectives comienzan a complicar el caso, generando controversia y poniendo en jaque la integridad de la pesquisa. La serie expone con crudeza los vínculos entre el crimen organizado, el fútbol y los conflictos sociales dentro de la ciudad de Berlín.
Gracias a su tono realista y su narrativa cargada de tensión, la serie se convirtió en una de las producciones alemanas más destacadas del catálogo de Netflix.
Reparto de Perros de Berlín
El elenco de Perros de Berlín está compuesto por reconocidos actores que aportan fuerza y verosimilitud al relato:
-
Felix Kramer
-
Fahri Yardim
-
Anna Maria Mühe
-
Katharina Schüttler
-
Alina Stiegler
-
Urs Rechn
-
Sinan Farhangmehr
-
Kais Setti
-
Mohamed Issa
-
Hauke Diekamp
Tráiler de Perros de Berlín
