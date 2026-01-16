Tras dos semanas, volvió a izarse la bandera en la Casa Rosada, pero se rompió

Ante las dudas y las quejas de usuarios en redes sociales, según la administración nacional indicaron que ambos mástiles, el de la Casa Rosada y el de la Plaza de Mayo, necesitaban ser reparados a causa de una rotura. Según detallaron, el mantenimiento del primero corresponde a Casa Militar, mientras que el segundo depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

Imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento en el que se llevaron a cabo los arreglos en altura sobre la parte superior del mástil. Al parecer, los problemas no se presentaron sobre el fuste sino sobre las poleas, los ganchos o la asta.

Si bien el arreglo se terminó durante el miércoles, otros videos compartidos en la red social X en las últimas horas mostraron a la bandera flameando nuevamente, pero con una rotura en la parte inferior y otra parte enganchada a la polea superior.

