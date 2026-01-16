Tras dos semanas, volvió a izarse la bandera en la Casa Rosada, pero se rompió
La bandera argentina había sido retirada por tareas de reparación en el mástil. Sin embargo, usuarios en redes sociales denuncian que está rota.
Luego de dos semanas sin flamear por una rotura en el mástil, la bandera argentina volvió a izarse en la Plaza de Mayo. El símbolo patrio tuvo que ser retirado debido a las tareas de reparación que se extendieron más de lo previsto.
La ausencia de la bandera nacional sorprendió a todos los que pasaban por Plaza de Mayo. Una situación similar se había divisado en el mástil ubicado en lo alto de la fachada de la Casa Rosada. Ambas habían sido retiradas de su lugar el pasado 2 de enero.
Con el paso de los días, a través de las redes sociales, varios usuarios expresaron su malestar ante la ausencia de la bandera y la tardanza en terminar los arreglos, que se extendieron durante casi dos semanas.
Luego de más de trece semanas sin flamear, la bandera nacional volvió a izarse en los mástiles tanto de la Casa Rosada y como de la Plaza de Mayo. Desde el 2 de enero, el símbolo patrio había sido retirado debido a trabajos de reparación que, por motivos que se desconocen, se extendieron más de lo previsto.
El mástil averiado se encuentra frente al acceso principal de la Casa Rosada, justo detrás del monumento al General Manuel Belgrano y, por su ubicación, es considerado uno de los más importantes del país.
Ante las dudas y las quejas de usuarios en redes sociales, según la administración nacional indicaron que ambos mástiles, el de la Casa Rosada y el de la Plaza de Mayo, necesitaban ser reparados a causa de una rotura. Según detallaron, el mantenimiento del primero corresponde a Casa Militar, mientras que el segundo depende del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.
Imágenes compartidas en redes sociales muestran el momento en el que se llevaron a cabo los arreglos en altura sobre la parte superior del mástil. Al parecer, los problemas no se presentaron sobre el fuste sino sobre las poleas, los ganchos o la asta.
Si bien el arreglo se terminó durante el miércoles, otros videos compartidos en la red social X en las últimas horas mostraron a la bandera flameando nuevamente, pero con una rotura en la parte inferior y otra parte enganchada a la polea superior.
