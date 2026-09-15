Tribunal revocó la resolución que suspendió el nuevo régimen penal juvenil en la Provincia de Buenos Aires

Sin embargo, la Cámara entendió que esas circunstancias no habilitaban a suspender en forma general la vigencia de una ley sancionada por el Congreso Nacional. Los jueces recordaron que las normas aprobadas mediante los mecanismos constitucionales correspondientes gozan de una presunción de legitimidad y que su eventual apartamiento debe producirse a través del control de constitucionalidad en un caso concreto.

En ese sentido, la resolución fue contundente: “Está vedado a los jueces analizar el acierto o inconveniencia de las leyes, habida cuenta que la política criminal es una de aquellas materias insertas en la esfera de reserva del poder legislativo”.

Los camaristas también remarcaron que una medida cautelar no puede convertirse en una herramienta para dejar sin efecto, aunque sea temporalmente, una norma nacional para todo un territorio. “Un Juez no puede suspender la aplicación de toda una ley, sancionada por el Congreso Nacional, a través de una medida cautelar (…) sin lesionar gravemente el sistema republicano de gobierno”, sostuvieron.

Para fundamentar su decisión, la Sala I citó además un precedente de la Corte Suprema, conocido como “Thomas”, en el que el máximo tribunal había cuestionado la suspensión general de una ley mediante una medida cautelar y había advertido sobre el impacto de ese tipo de decisiones en la división de poderes.

La Cámara recordó que el sistema argentino de control de constitucionalidad es difuso y que los jueces deben resolver la constitucionalidad de las normas frente a casos concretos. En ese marco, sostuvo que “ningún juez tiene en la República Argentina el poder de hacer caer la vigencia de una norma erga omnes”, es decir, con efectos generales para todas las personas alcanzadas por la ley.

La advertencia por las condiciones de los jóvenes

La revocación de la cautelar no significó, sin embargo, que la Cámara desconociera las condiciones de los establecimientos donde se encuentran alojados adolescentes privados de su libertad.

Los jueces aclararon expresamente que no minimizan la situación de los jóvenes detenidos en la provincia y señalaron que, si se produce una afectación concreta de sus derechos, deberá intervenir el juez que tenga a su disposición al adolescente para disponer las medidas urgentes que correspondan.

“Ante una eventual situación que pudiera agravar sus condiciones de encierro, corresponderá al Juez a cuya disposición se encuentre el joven detenido, ordenar las medidas urgentes para remediar la situación”, indicaron.

Al mismo tiempo, exhortaron a la administración provincial a proporcionar los recursos necesarios para garantizar los estándares constitucionales y convencionales que protegen a los menores en conflicto con la ley penal.

Así, la Cámara hizo lugar al planteo fiscal y dejó sin efecto la suspensión de 60 días de la Ley 27.801 en territorio bonaerense. Además, ordenó que la jueza de primera instancia revise su propia competencia para continuar interviniendo en el hábeas corpus colectivo, cuestión sobre la cual todavía no se había pronunciado.

Firmaron los jueces Miguel Carlos Navascués y Miguel María Alberdi