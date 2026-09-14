Qué declaró el chico de 16 años acusado de haber baleado en la cabeza a su novia en Mar del Plata
El tremendo episodio ocurrió el pasado viernes y la Justicia intenta resolver las particularidades del caso, mientras la nena de 14 años pelea por su vida.
La causa que investiga el ataque a una adolescente de 14 años en Mar del Plata sumó un avance clave en las últimas horas. Su novio, un joven de 16 años imputado por el hecho, declaró formalmente ante la fiscal Mariana Baqueiro, titular de la fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, para exponer su testimonio sobre las circunstancias en las que se produjo el disparo que dejó a la menor al borde de la muerte.
El acusado permanece alojado en un centro de contención para menores tras haber sido detenido de inmediato. Durante su indagatoria, dio detalles sobre lo ocurrido en el interior de la vivienda donde la víctima recibió el impacto de bala en la cabeza, un relato que ahora la Justicia cotejará con las pericias balísticas y las declaraciones de los testigos.
Qué declaró el chico de 16 años acusado de haber baleado en la cabeza a su novia en Mar del Plata
Ante los investigadores, el novio de la víctima alegó que el arma se disparó accidentalmente en la vivienda del barrio Fortunato de la Plaza. Tras la indagatoria, el joven quedó alojado en el Centro Especializado de Aprehensión (CEA) de Batán.
Ahora, la causa por el disparo que impactó en la cabeza de una adolescente de 14 años en Mar del Plata avanza bajo la carátula de "tentativa de homicidio agravado".
Mientras la investigación sigue su curso para determinar la mecánica del hecho y precisar la procedencia del arma utilizada, la víctima continúa internada en la unidad de terapia intensiva con pronóstico reservado y un estado de salud sumamente delicado.
En este sentido, el Hospital Materno Infantil confirmó su permanencia en terapia intensiva debido a una lesión de bala en la zona frontal del cráneo, manteniendo reserva sobre mayores detalles por tratarse de una menor judicializada. Por su parte, la Policía logró incautar el armamento —que había sido desechado tras el hecho— y enfoca la investigación en establecer quién es el titular y cómo llegó a manos de los adolescentes.
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