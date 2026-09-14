Qué declaró el chico de 16 años acusado de haber baleado en la cabeza a su novia en Mar del Plata

La causa que investiga el ataque a una adolescente de 14 años en Mar del Plata sumó un avance clave en las últimas horas. Su novio, un joven de 16 años imputado por el hecho, declaró formalmente ante la fiscal Mariana Baqueiro, titular de la fiscalía del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil, para exponer su testimonio sobre las circunstancias en las que se produjo el disparo que dejó a la menor al borde de la muerte.