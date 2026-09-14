Se reanudó el juicio contra Pity Álvarez, a pesar de las "arbitrariedades" denunciadas en el debate

Además, consideró que el fiscal "esperó que declare el último médico para decir que quería incorporar una nueva testigo y además quería incorporar las capturas y los chats", a lo que él se opuso, y manifestó que "no hay manera de incorporar de manera intempestiva" esas pruebas "en el medio de una audiencia de debate".

"Nosotros habíamos propuesto un médico psiquiatra, otro médico que había rubricado el informe diciendo que el Pity no estaba en condiciones de afrontar el juicio ni que había comprendido la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones", convino.

"Entonces si vamos a incorporar un testigo por la ventana de la Fiscalía, también permitan que se incorporen testigos que nosotros ofrecimos en los términos del artículo 388", señaló.

Los reclamos de Baños quedaron en suspenso mientras se desarrolló este lunes una nueva jornada del juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy comparecieron Angélica Cristina Bustos, la forense que le realizó la autopsia de Díaz; Mariela Biazoni Rolla, médica legista; y Celminia Guzmán, integrante del Cuerpo Médico Forense.

Pity Álvarez enfrenta el juicio por la muerte de Cristian Díaz. Captura de TV mejorada con IA

Bustos ratificó que Díaz falleció de cuatro disparos, mientras que las otras dos especialistas señalaron que Pity Álvarez se encontraba "lúcido y orientado" y "vigil, con tendencia al sueño" cuando lo examinaron en 2018.

La semana pasada Baños y su equipo intentaron recusar a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, así como también al fiscal Sandro Abraldes.

El motivo fue una serie de situaciones que "permitirían generar un temor acerca de la imparcialidad del tribunal" al cuestionar testimonios y la negativa a incorporar un informe realizado por un médico que daría cuenta de los supuestos riesgos que generaría el juicio en la salud del acusado.

El recurso llegó a la Cámara de Casación, pero el juez Gustavo Bruzzone coincidió con lo expuesto por el tribunal y rechazó el planteo de los defensores.