Se reanudó el juicio contra Pity Álvarez, a pesar de las "arbitrariedades" denunciadas en el debate
El defensor del cantante protestó porque "es muy guaranga la diferencia que hacen entre la Fiscalía y la acusación", lo que podría afectar el fallo.
Este lunes se reanudó el juicio contra Pity Álvarez por el crimen de su vecino Cristian Díaz a pesar del pedido de la defensa para recusar al tribunal y la fiscalía, solicitud que fue rechazada la semana pasada. La Justicia porteña continúa con el proceso contra el cantante de Viejas Locas por el crimen de Díaz, que murió baleado en 2018 en un altercado con él en el barrio Samoré de Villa Lugano.
Las "arbitrariedades" denunciadas por la defensa de Pity Álvarez
Pero Javier Baños, uno de los defensores de Pity Álvarez, señaló las "arbitrariedades" que "se cometen una tras otra" en el debate porque "no está firme la resolución que dispuso la recusación".
Días atrás la Cámara de Casación rechazó el pedido de la defensa de Álvarez, pero Baños señaló que "es muy guaranga la diferencia que hacen entre la Fiscalía y la acusación".
"Hoy le permitieron ingresar a una testigo por la ventana, sin haberla ofrecido como prueba", recriminó el abogado y exfiscal de Morón en referencia a Jacqueline Guzzardi, hija de corazón de Cristian Díaz, cuyo análisis de ADN dio negativo en la etapa de instrucción.
Baños volvió a criticar al fiscal federal Sandro Abraldes por mencionar a la joven como "víctima indirecta" cuando se desestimó el pedido para que sea considerada particular damnificada.
Además, consideró que el fiscal "esperó que declare el último médico para decir que quería incorporar una nueva testigo y además quería incorporar las capturas y los chats", a lo que él se opuso, y manifestó que "no hay manera de incorporar de manera intempestiva" esas pruebas "en el medio de una audiencia de debate".
"Nosotros habíamos propuesto un médico psiquiatra, otro médico que había rubricado el informe diciendo que el Pity no estaba en condiciones de afrontar el juicio ni que había comprendido la criminalidad del acto ni dirigir sus acciones", convino.
"Entonces si vamos a incorporar un testigo por la ventana de la Fiscalía, también permitan que se incorporen testigos que nosotros ofrecimos en los términos del artículo 388", señaló.
Los reclamos de Baños quedaron en suspenso mientras se desarrolló este lunes una nueva jornada del juicio en el Tribunal Oral en lo Criminal y Correccional N.º 29 de la Ciudad de Buenos Aires. Hoy comparecieron Angélica Cristina Bustos, la forense que le realizó la autopsia de Díaz; Mariela Biazoni Rolla, médica legista; y Celminia Guzmán, integrante del Cuerpo Médico Forense.
Bustos ratificó que Díaz falleció de cuatro disparos, mientras que las otras dos especialistas señalaron que Pity Álvarez se encontraba "lúcido y orientado" y "vigil, con tendencia al sueño" cuando lo examinaron en 2018.
La semana pasada Baños y su equipo intentaron recusar a los jueces Gustavo Goerner, Juan María Ramos Padilla y Hugo Navarro, así como también al fiscal Sandro Abraldes.
El motivo fue una serie de situaciones que "permitirían generar un temor acerca de la imparcialidad del tribunal" al cuestionar testimonios y la negativa a incorporar un informe realizado por un médico que daría cuenta de los supuestos riesgos que generaría el juicio en la salud del acusado.
El recurso llegó a la Cámara de Casación, pero el juez Gustavo Bruzzone coincidió con lo expuesto por el tribunal y rechazó el planteo de los defensores.
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