Un diputado del PRO que responde a Patricia Bullrich propuso levantar la veda electoral para los boliches

En rigor, la veda electoral comienza 48 horas antes de las elecciones, que en el caso de las legislativas se harán este domingo, 26 de octubre.

Por ejemplo, a partir de las 20 de este viernes los candidatos y referentes políticos ya no pueden hablar del tema ni en medios ni en público, y se tienen que cortar todas las actividades proselitistas.

Luego, a partir del sábado 25 a las 20 no se podrán vender bebidas alcohólicas, lo que afecta de manera directa y sustanciosa a los restaurantes, bares y boliches.

Además, los espectáculos al aire libre o en lugares cerrados, las fiestas, reuniones deportivas y el teatro tienen que ser suspendidas durante la jornada de las elecciones, y recién se pueden reactivar tres horas después de que cierren los centros de votación.