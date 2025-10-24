Un diputado del PRO que responde a Patricia Bullrich propuso levantar la veda electoral para los boliches
El diputado nacional Damián Arabia retomó esta semana su iniciativa para que se levante la veda electoral "para que los gastronómicos dejen de perder dinero".
El diputado nacional del PRO, Damián Arabia, que históricamente responde a la ministra de Seguridad libertaria, Patricia Bullrich- retomó este viernes su campaña para eliminar la veda electoral para que, según afirmó, los locales “gastronómicos, comerciantes y bailables dejen de perder dinero” por las elecciones.
"Como en cada elección, vengo a volver a insistir con mi proyecto de eliminación de la veda electoral para que gastronómicos, comerciantes y locales bailables dejen de perder dinero. Los argentinos necesitamos más libertad, no más restricciones", escribió Arabia en su perfil de X.
El legislador había hecho el mismo reclamo respecto de la veda previa a las elecciones bonaerenses del 7 de septiembre, y ya en ese entonces se refirió a ese mecanismo como "anticuado" y poco útil en los tiempos actuales para impedir que una horda de votantes intoxicados o con resaca invada los centros de sufragio.
Arabia presentó este año formalmente su proyecto de "Ley de libertad gastronómica y comercial en jornadas electorales", con el que pretende eliminar la veda electoral eliminando los incisos c, e, g y hdel artículo 71 del Código Nacional Electoral.
Sin embargo, hasta la fecha el diputado del PRO no alcanzó las adhesiones -o por lo menos el interés de sus pares o de su otrora madrina política- para hacerlo llegar a comisión y luego al recinto.
En rigor, la veda electoral comienza 48 horas antes de las elecciones, que en el caso de las legislativas se harán este domingo, 26 de octubre.
Por ejemplo, a partir de las 20 de este viernes los candidatos y referentes políticos ya no pueden hablar del tema ni en medios ni en público, y se tienen que cortar todas las actividades proselitistas.
Luego, a partir del sábado 25 a las 20 no se podrán vender bebidas alcohólicas, lo que afecta de manera directa y sustanciosa a los restaurantes, bares y boliches.
Además, los espectáculos al aire libre o en lugares cerrados, las fiestas, reuniones deportivas y el teatro tienen que ser suspendidas durante la jornada de las elecciones, y recién se pueden reactivar tres horas después de que cierren los centros de votación.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario