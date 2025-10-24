Mapa en vivo de las lluvias de este sábado en Buenos Aires: hasta cuándo lloverá en el AMBA
Al igual que este viernes, la jornada del sábado estará marcada por las fuertes precipitaciones en la Ciudad de Buenos Aires y sus alrededores.
El fin de semana comienza pasado por agua para porteños y bonaerenses. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense se verán afectados por fuertes lluvias y tormentas este sábado 25 de octubre, al igual que sucedió este viernes.
No obstante, hay un respiro: el domingo de elecciones legislativas no se prevén precipitaciones y el AMBA disfrutará de buen tiempo, aunque se producirá una fuerte baja en las temperaturas. Enterate todos los detalles en esta nota.
Más lluvias en el AMBA este sábado: hasta cuándo lloverá
Según informa el SMN y pronosticadores privados del tiempo, este sábado continuarán las fuertes tormentas en la Capital Federal y sus alrededores desde la madrugada de y durante toda la mañana. Durante la tarde y la noche, las precipitaciones cesarán, pero habrá fuertes vientos: se esperan ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora provenientes del sector Sur.
En lo que respecta a temperaturas, el termómetro del sábado oscilará entre los 16 y 21 grados, aunque el SMN pronosticó que las térmicas descenderán aún más en los próximos días. De hecho, para el lunes la máxima no superará los 16 grados, algo que porteños y bonaerenses creían haber olvidado tras la llegada de la primavera.
Por su parte, el domingo de las elecciones legislativas nacionales se mantendría con buenas condiciones del clima y temperaturas similares al día anterior. La jornada tendría cielo parcialmente nublado, con una marca mínima de 12 grados y una máxima que alcanzaría los 23.
Mapa en vivo de las lluvias de este sábado
Recomendaciones del SMN ante lluvias fuertes
El Servicio Meteorológico Nacional lanzó sus advertencias, con las siguientes recomendaciones:
- Evitá actividades al aire libre.
- No saques la basura. Retirá objetos que impidan que el agua escurra.
- Quedate lejos de zonas costeras y ribereñas.
- Mantenete informado por las autoridades. Tené siempre lista una mochila de emergencias con linterna, radio, documentos y teléfono.
Te puede interesar
Las Más Leídas
Dejá tu comentario