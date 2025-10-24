Mapa en vivo de las lluvias de este sábado en Buenos Aires: hasta cuándo lloverá en el AMBA

clima vientos fuertes Vientos fuertes y algunas lluvias.

Más lluvias en el AMBA este sábado: hasta cuándo lloverá

Según informa el SMN y pronosticadores privados del tiempo, este sábado continuarán las fuertes tormentas en la Capital Federal y sus alrededores desde la madrugada de y durante toda la mañana. Durante la tarde y la noche, las precipitaciones cesarán, pero habrá fuertes vientos: se esperan ráfagas de hasta 70 kilómetros por hora provenientes del sector Sur.